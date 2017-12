10 félelmetes gyilkológép, amely már most is képes tömegeket megölni

10-8

Teletank

Egy T-26-os. Fotó: Shutterstock

MQB-1 Predator

A világ első zsinór nélküli, távirányított robotfegyvere az 1930-as években kifejlesztett szovjet Teletank volt, amit jellemzően a T-26-os harckocsiból építettek fel (más típusok, például T-18-asok és a BT-szériába tartozó tankok mellett). A Teletankokat egy irányító harckocsiból kezelték, 500 - 1500 méterről, főként közelharcban, gyalogság és bunkerek megsemmisítésére használták őket. Éles harcot a finnek ellen vívott téli háborúban láttak a harckocsik, miután a Vörös Hadsereg leszerepelt a konfliktusban, a háború utánig nem foglalkoztak a technológiával. A németek is használtak egyébként távirányítású fegyvereket, ilyen volt az 1942-ben kifejlesztett Goliath önjáró akna.

Fotó: Shutterstock

Goalkeeper CIWS

1995 óta használja az Egyesült Államok a Predator drónokat, eleinte fegyvertelenül felderítésre, majd később Hellfire-rakétákkal felszerelve harcászati célokra is. A technológia sikereit látva számos más ország is harci drónok fejlesztésébe kezdett, így született meg többek közt a Csengdu Pterodaktil I, az iráni Karrar és az izraeli IAI Héron is.

Ez nem egy Goalkeeper, hanem egy hasonló elven működő Phalanx fegyverrendszer. Fotó: Shutterstock

Az 1979-ben kidolgozott Goalkeeper CIWS-fegyverrendszer lényegében teljesen önállóan képes azonosítani, kiválasztani és megsemmisíteni ellenséges rakétákat és repülőgépeket. A Hollandiában kidolgozott technológiát általában hajókra szokták felszerelni, többek közt olyan fegyverrendszereket inspirált, mint a Phalanx CIWS vagy az AK-630.