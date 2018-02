10 milliós bírságot kaphatott a BKK az adatvédelmi hatóságtól

Péterfalvi Attila NAIH elnök és Balogh Gyöngyi illetve Árvay Viktor főosztályvezetők is részt vesznek február 27-ei GDPR konferenciánkon, ahol a május 25-áén élesedő új uniós adatvédelmi rendelet okozta legfontosabb változásokról, a helyes felkészülésről lesz szó. Jegyek már csak korlátozott számban kaphatók! ÁTTEKINTÉS

Tavaly a vizes VB-re indította el a BKK az online jegyértékesítési rendszerét, amelyet a T-Systems szállított nekik. Mint később kiderült, a jegyrendszert könnyen feltörte egy fiatal hacker, aki aztán a biztonsági résre gyorsan fel is hívta a BKK figyelmét. A rendszer fejlesztője azonban feljelentést tett a hackerrel szemben, amiből nagy botrány keveredett. Végül az eljárást megszüntették, a T-Systemsnél pedig két vezetőt is felelősségre vontak és elbocsátottak.Az online jegyrendszerben jegyet váltók adataihoz azonban illetéktelenek is hozzáférhettek a rendszer indulásakor, ezért a NAIH bejelentés alapján nyomozást indított, mely az Index értesülése szerint most 10 millió forintos bírsággal végződött. Ez nem az egyetlen bírság az ügyben, a Közbeszerzési Döntőbizottság szerint nem volt szabályos a T-Systems megbízása sem, ezért 150 milliós bírságot szabtak ki a két cégre. A BKK ezt a döntést vitatja.Az EU általános adatvédelmi rendelete, a GDPR a korábbiaknál nagyságrendileg 300-szor nagyobb elméleti bírságtételeket hozhat, ráadásul az egyes adatvesztéseknél/jogosulatlan adatkezeléseknél minden EU-s országban azonos elvek mentén fognak bírságolni. A bírságtételek felső határa 10 illetve 20 millió euró, vagy az árbevétel 2-4 százaléka lesz. A GDPR témakörben Péterfalvi Attilával készített interjúnkat itt olvashatja el: