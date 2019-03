1,5 milliárd dollárt ér a Chime

A San Francisco-i cég 200 millió dollárnyi forrásbevonást zárt sikeresen, ezzel értéke 1,5 milliárd dollárra nőtt. A befektetők közt megtalálható többek közt a DST Global, a Coatue, a General Atlantic és az Iconiq Capital is.A Chime egy csak online bank, betéteket is gyűjtenek és megtakarítási termékeket is árulnak, egy díjmentes bankkártyával lehet elkölteni az ide elhelyezett pénzt. A Chime a kereskedőktől beszedett tranzakciós díjakból szerzi bevételeit. 3 millió bankszámlát vezetnek náluk.A beszedett forrást arra használnák, hogy a hitelezés piacára is betörjenek.