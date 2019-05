175 milliós befektetést kapott egy magyar fintech startup

Négy fintech újító mutatkozik be május 28-ai Financial IT and disruptive Technologies konferenciánkon. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

A Family Finances olyan megoldásokat biztosít banki ügyfelei számára - könnyen integrálható módon -, amelyek segítik a fiatalok pénzügyi tudatosságának fejlesztését. Az átfogó szolgáltatások a junior termékek kutatásától kezdve egészen a design és az IT fejlesztési fázisig terjednek.A fintech cég a fiatalok zsebpénzét és pénzügyeit digitalizálja, banki szolgáltatásokon keresztül ugyanis lefedi az Y és Z generációs felhasználók, illetve szüleik igényeit különböző tranzakciós, megtakarítási, illetve személyes pénzügyek menedzsmentjét elősegítő funkciókkal.A szülők és a fiatalok visszakövethetik pénzügyeiket, egyéni és családi megtakarításaikat, az elméleti ismeretek bővítése mellett - bekapcsolódva az e-kereskedelembe - pedig gyakorlati tapasztalatra is szert tehetnek. Valós időben hajthatnak végre tranzakciókat, emellett egyéni vagy akár közös célokra is gyűjthetnek.