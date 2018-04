250 millió dollárt kasszírozott be a Revolut

A londoni startup fő vonzereje egy prepaid-kártya, melynek segítségével bankközi árfolyamon lehet devizát váltani. Itt írtunk róla részletesen:A forrásbevonási kört a DST Global kockázati tőkealap vezette, amely a Facebook és a Spotify korai befektetője is volt, rajtuk kívül az Index Ventures és a Ribbit Capital is tett pénzt a Revolutba.2015-ös indulása óta már 340 millió dollárnyi kockázati tőkét szerzett a Revolut.Jelenleg a fintechcégnek 250 ezer aktív felhasználója van, a következő évben ezt a számot 100 millióra akarják növelni. Tavaly decemberben már nyereségesen működött, ahogy a tranzakciós volumenük 1,5 milliárd dollárra nőtt.A nemzetközi átutalások, kártyás fizetések piacán egyébként egyre erősebb a verseny; egyre nagyobbak azok a startupok, amelyek nemcsak a hagyományos bank szerintük túlárazott devizaváltási szolgáltatásaival, hanem egymással is versenyeznek. Nemrég a Transferwise indított bankkártyás szolgáltatást, mellyel vélhetően a Revolutot akarta megcélozni. Erről itt írtunk: