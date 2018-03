A bankkártya-változások miatt ajánlást ad ki az MNB

A témáról bővebben is szó lesz május 15-ei Financial IT and Disruptive Technologies 2018 konferenciánkon. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Magyarországon 2018. január 13-án léptek hatályba - számos pénzforgalmi tárgyú törvény módosulásával - az új európai pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2015/2366 sz. irányelv (PSD2) rendelkezései. Ezek - szigorú biztonsági szabályok betartása mellett - lehetővé teszik a "nyitott bankolást", azaz, hogy az ügyfelek innovatív fizetési megoldásokat és számlainformációs eszközöket kínáló fintech vállalkozások szolgáltatásait is igénybe vegyék pénzforgalmi műveleteik kapcsán, illetve ezen szolgáltatók hozzáférjenek az ügyfelek fizetési számláihoz.A számlainformációs szolgáltatás online módon, egy felületen mutatja meg a (lakossági vagy vállalati) ügyfélnek az összes számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójánál (például bankjánál) lévő fizetési számláinak adatait, illetve ezen információkat - az ügyfél kifejezett hozzájárulása után - elemezheti is. A másik tevékenység révén pedig az ügyfélnek a fizetési műveleteket nem kell a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójánál kezdeményezni, lehetőség van erre közvetlenül a (például a fogyasztónak esetleg egyéb árukat, szolgáltatásokat is kínáló) fizetéskezdeményezési szolgáltatónál.Az MNB ajánlásban határozta meg az új típusú pénzforgalmi szolgáltatók számára szükséges szakmai felelősségbiztosítás vagy garancia minimális összegével kapcsolatos elvárásait. A felelősségbiztosítás vagy garancia akkor válhat szükségessé, ha az új típusú szolgáltatók az általuk végzett fizetési műveletnél, információnyújtásnál nem, hibásan vagy késedelmesen teljesítenek, illetve esetleg a fizető fél által jóvá nem hagyott fizetési megbízást teljesítenek.Az ajánlás szerint az euróértéken kiszámítandó biztosítás vagy garancia nem tartalmazhat olyan önrészt, amit annak nyújtója úgy vonhat le, hogy ezzel veszélyezteti a kártérítéssel élő jogos igényének megtérítését. A biztosításnak vagy garanciának a fizetés-kezdeményezést, számlainformációs szolgáltatást igénybe vétele, illetve a szolgáltatásnyújtás helyétől függetlenül rendelkezésre kell állnia.A jegybank elvárása szerint a felelősségbiztosítás vagy garancia minimális összegét a szolgáltatók kockázati profiljuk, tevékenységük típusa, illetve utóbbi nagyságrendje alapján számíthatják ki. A kockázati profilt a szolgáltatókhoz az előző egy évben beérkezett kártérítési kérelmek, a fizetéskezdeményezési műveletek, illetve az elért fizetési számlák alapján kell kalkulálni. Ami a tevékenység típusát illeti, a mindkét szolgáltatást nyújtóknak, illetve a pénzforgalmi jellegű mellett egyéb típusú tevékenységet végzőknek kell nagyobb értékű pénzösszeget elkülöníteniük.Az MNB ajánlása szerint a tevékenység nagyságrendjénél a számítás módját a fizetés-kezdeményezési műveletek összesített nagyságrendje, illetve a számlainformációs szolgáltatásban érintett ügyfelek száma adja az előző 12 hónapban (sávosan az egyre nagyobb volumennél egyre kisebb arányú tartalékolás szükséges).A jegybank elvárja, hogy a majdani fizetés-kezdeményezési és a számlainformációs szolgáltatók legalább évente vizsgálják felül, és szükség esetén számítsák újra szakmai felelősségbiztosításuk vagy garanciájuk minimális összegét.További információk a PSD2 kapcsán a jegybank honlapján található PSD2 - Gyakori kérdések és válaszok oldalon olvashatók.