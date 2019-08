A bitcoin állítólagos feltalálója 5 milliárd dollárnyi kriptopénzzel tartozik

A bankok és a fizetési ipar jövőjéről is szó lesz a Portfolio november 14-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

Egy IT-biztonsági tanácsadó, Craig Wright, korábban kétszer is azt állította magáról, ő az igazi Satoshi Nakamoto, aki a legenda szerint feltalálta a bitcoint. A második önleleplezés után azonban megint meggondolta magát, és szívszorító levélben közölte, hogy mégsem mutatja be a minden kétséget kizáró bizonyítékot, amivel megmutathatná, ő találta fel a bitcoint.Most azonban egy másik ügyben vették elő a wannabe Satoshi Nakamotót: Wrightot egy elhunyt kiberbiztonsági szakértő, Dave Kleiman testvére perelte be. A programozó a vád szerint hamis szerződésekkel, hamis aláírásokkal átvett egy csomó olyan kriptopénzt Kleiman 2013-ban bekövetkezett halála után, amit kollégája bányászott ki.Kleiman családja mintegy 410-500 Bitcoint és egyéb vagyonelemeket követel Wrighttól; a követelés értéke szerintük kb. 5 milliárd dollár. Az ügyben eljáró amerikai bíróság napokban született ítélete szerint Wrightnak fizetnie kell. Ugyanakkor Wright azt állítja, nem fér hozzá a vagyonhoz, 2010-ben ugyanis egy titkosított kulccsal védték le a bitcoin vagyont, és legkorábban csak 2020-ban férhet majd hozzá ehhez.Wright és Kleiman a floridai W&K Info Defense Research kiberbiztonsági cégben dolgoztak együtt, melyet 2011-ben alapítottak. Emellett bitcoinbányászattal és kriptodeviza-kereskedelemmel is foglalkoztak. Kleiman halálakor a vád szerint mintegy 1,1 millió Bitcoin volt a pár birtokában.