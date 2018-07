A brit elszámolási rendszert blockchainesre állíthatják át

Hasonló témákról is szó lesz a Porfolio Banking Technology konferenciáján, november 1-én. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

A megújított elszámolási rendszer lehetővé teszi, hogy a blockchaint használó cégek is jegybanki pénzben tudjanak tranzakciókat végrehajtani

A Bank of England bankközi elszámolásra szolgáló azonnali rendszerét a blockchain technológiájával kompatibilissé tehetik 2020-ra, egyúttal erősebb kibervédelmet is kap a rendszer a tervek szerint - számolt be a Reuters. A lépéssel újabb cégek is csatlakozhatnak a nagy értékű, főleg bankközi tranzakciókra fenntartott rendszerhez (Magyarországon ehhez hasonló vállalati felhasználású rendszer a VIBER, vagyis a Valós Idejű Bankközi Elszámolási Rendszer). A rendszeren az éves brit GDP harmadára tehető tranzakciós forgalom megy keresztül 12 hónap alatt.Idén márciusban több céggel közösen vizsgálták meg, hogyan lehetséges a régi rendszer átalakítása.- olvasható a BoE közleményében.A britek nagy erőkkel küzdenek azért, hogy a Brexit ellenére továbbra is fintech központként tartsák számon őket, ezért is igyekeznek az új technológiákat minél gyorsabban használatba venni. Berlin,Párizs és más EU-s nagyvárosok szálltak a fintech cégekért ringbe.