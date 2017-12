A briteknél is betiltották a gyanús orosz antivírust

A brit kiberbiztonsági hivatal a kormányt arra figyelmeztette, azonnal távolítsák el a Kaspersky Lab antivírusait a kormányzati gépekről, mivel a gyanú szerint Moszkva kémkedésre használhatja a programot. Igaz, erre konkrét bizonyítékot a szakemberek nem találtak.A Barclays korábban a Kaspersky antivírusát ajánlotta a mobilbanki appjához, azonban most 290 ezer ügyfelüket értesítették arról, hogy szoftvert többé nem érhetik el rajtuk keresztül.Az amerikai kormány korábban betiltotta az orosz Kaspersky Lab informatikai cég termékeinek használatát a kormányhivatalokban. Az intézkedést a belbiztonsági minisztérium jelentette be, s egyúttal közölte, hogy a kormányzat által felügyelt valamennyi ügynökségnél is tilos lesz a Kaspersky Lab termékeinek használata.Korábbi indoklásában az amerikai belbiztonsági tárca amiatti aggodalmát hangoztatta, hogy a számítógép-biztonsággal foglalkozó, moszkvai székhelyű Kasperskyre befolyást gyakorolhat a Kreml, s ezért a cég vírusirtó szoftvereinek telepítése amerikai kormányzati hivatalokban veszélyeztetheti az Egyesült Államok nemzetbiztonságát.