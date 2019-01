A cégek harmada még mindig nem felel meg a GDPR-szabályoknak

Nyugat-Európában számos jelentős horderejű adatvédelmi incidens vizsgálata van folyamatban, amelyek eredménye jelentős hatással lehet a bírságolási gyakorlatra, ami azonban még egyelőre nem alakult ki a régióban. Egészen január 21-ig csupán kisebb elmarasztalások voltak, azonban ahogyan az várható volt, az első példaértékű elmarasztalást egy technológiai mamutvállalat, a Google kapta. A francia adatvédelmi hatóság ("CNIL") 50 millió euróra bírságolta a Google-t a megfelelő tájékoztatás, a transzparencia hiánya és megfelelő hozzájárulás nélküli adatkezelés miatt. Az ügy érdekessége egyébként, hogy a CNIL nemzeti hatáskörben a “one-stop-shop mechanizmus" alkalmazása nélkül szabta ki a bírságot, tekintve, hogy a Google nem rendelkezik Uniós fő letelepedési hellyel

A szervezetek 80%-a adatszivárgást megelőző rendszer (DLP) bevezetését tervezi, illetve keresik a GDPR megfelelés technológiai támogatásának különböző lehetőségeit is. A fokozott védekezésre szükség is van, hiszen a kutatásból is jól látszik, hogy a fogyasztók jelentős része nem venne igénybe szolgáltatást olyan vállalkozástól, ahol adatvédelmi incidensek történnek

Több mint fél évvel az új európai uniós általános adatvédelmi irányelv, a GDPR bevezetését követően vizsgálta meg a Deloitte, hogy a kelet-közép-európai régió országaiban hogyan sikerült alkalmazni az új előírásokat, milyen kihívásokkal szembesültek az érintett piaci szereplők és mely területeken lenne szükség további előrelépésre. Az elemzés keretében 10, a régióban található tagországban (Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia, Szlovénia) mérte fel a társaság az eddigi tapasztalatokat.- fejtette ki dr. Majoros Gábor T. a Deloitte Legal adatvédelmi csoportjának vezető ügyvédje.A Deloitte elemzése megállapította, hogy szinte minden megvizsgált tagállamban ágazati kezdeményezések is indultak és akadnak köztük már olyanok is, amelyeket sikeresen lezártak. Jellemzően a bankszektorban, az egészségügyben, a humán erőforrás menedzsmenttel foglalkozó szegmensekben volt erre példa, és ezek a kezdeményezések a legtöbb esetben valamilyen magatartási kódex elfogadását is magukban foglalták. Emellett megjelentek olyan vállalati jó gyakorlatok, amikor egy-egy cég elérhetővé tette az adatvédelmi értesítéseket, illetve olyan felületeket hozott létre, amelyeken az ügyfeleik maguk rendelkezhettek arról, hogyan használják fel adataikat.A Deloitte a GDPR első félévének tapasztalatairól egy 11 országra kiterjedő, vállalati képviselőket és fogyasztókat egyaránt kérdező kutatást is végzett. Ebből kiderült, hogy a fogyasztók 44 százaléka úgy értékeli, hogy a cégek jobban odafigyelnek a személyes adataik védelmére a jogszabály életbe lépése óta. Érdekesség, hogy az Európai Unióban (EU) élők szkeptikusabbak az ügyben, 19 százalékuk szerint ugyanis a vállalatok egyáltalán nem törődnek a fogyasztók adatainak védelmével. A GDPR egyik hatása a fogyasztóknál, hogy óvatosabbá váltak az érzékeny adatok megosztásában: az EU-ban 55 százalékuk jelezte ezt, az EU-n kívül pedig 61 százalékuk.A megkérdezett cégekés mindössze 15 százalékuk véli úgy, hogy sikerült befejeznie a GDPR felkészülési programját. Ennek ellenére igen magabiztosak az európai uniós cégek abból a szempontból, hogy képesek-e megfelelni a jogszabálynak, 92 százalék nyilatkozta azt, hogy hosszabb távon sem lesz gondjuk az új adatvédelmi előírások betartásával. A kutatásból az is kiderült, hogy a cégek 87 százalékánál már kijelöltek adatvédelmi tisztviselőt. Érdekes módon Indiában 99 százalékos ez az arány, míg az EU-n belül Spanyolország vezet 96 százalékkal.A válaszadókannak érdekében, hogy a hosszú távú, hatékony és részben automatizált GDPR megfelelőség biztosítható legyen. A felmérésben szereplő társaságok harmada jelezte, hogy 2018. május 25. után is további erőforrásokat fordít arra, hogy megfeleljen a GDPR előírásoknak.- hangsúlyozta Szöllősi Zoltán, a Deloitte Magyarország technológiai tanácsadás csoportjának szenior menedzsere.