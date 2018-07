A Commerzbank méregdrága fejlesztések helyett kiszervezi a fizetéseket

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio november 15-ei Banking Technology konferenciáján. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

Saját belső fejlesztések helyett a fizetési tranzakciók kezelését külsős specialista cégre bízza a Commerzbank. A német bank partnere egy francia fizetési cég, az equensWordline lesz, akik egy 10 évre szóló szerződés keretében kezelik majd a hozzávetőlegesen évi 4 milliárdnyi fizetési tranzakciót. A cég elmondása szerint mindezért 200 millió eurót kapnak a Commerzbanktól.A Commerzbank emellett a SWIFT infrastruktúrájának üzemeltetését is erre a cégre bízza, ami meglehetősen szokatlan egy globális nagybanktól. A pénzintézet a "Commerzbank 4.0" elnevezésű projekt keretében évente 700 millió eurót fordít IT- és digitalizációs célokra, a kiszervezést azzal is indokolják, hogy e célokra tudjon fókuszálni a bank a jövőben.