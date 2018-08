A dél-koreai tőzsdén is blockchainrendszer jöhet

Az FSS megvizsgálta több, nemzetközi tőzsde blockchainrendszerét is, úgy találta, hogy ezek biztonságosabban, és hatékonyabban tudnak tranzakciókat lebonyolítani és tárolni. A jelenlegi, osztatlan főkönyvi technológiát használó rendszerek kevésbé hatékonyak és hackertámadások áldozatává is könnyebben válhatnak. A legfejlettebb blockchain-alapú rendszerrel az ausztrál tőzsde rendelkezik jelenleg, a projektet kivitelező Digital Asset Holding vezérével utoljára itt beszélgettünk:Az FSS tervei szerint támogatná a bankok és más felügyeleti szervek blockchainprojektjeit és serkentené az újabb és újabb ilyen projektek indítását.Júliusban egyébként Dél-Korea bejelentette, hogy hamarosan átfogó szabályozást hoznak létre a kriptoeszözökre, így a bitcoinra is.