A digitális forradalmárok fontos csatatere lehet Magyarország

Marcin Glogowski: A PayPal magyar nyelvű weboldalának elindítása főleg abban segít majd, hogy a PayPal szolgáltatásait még szélesebb kör ismerje meg és használja Magyarországon is. Ilyen például, hogy ha a PayPallel fizetett termék nem érkezik meg, vagy nem egyezik meg az eladói termékleírással, akkor a Vásárlói védelem programunk hatálya alá eső termékek és szolgáltatások esetében megtérítjük a megrendelt árucikk teljes árát és postaköltségét. A Visszatérített visszaküldés szintén a népszerű szolgáltatásaink közé tartozik: ha a megrendelt árucikk nem pont olyan, amilyenre a vevő számított, akkor a szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelően visszatérítjük a visszaküldés postaköltségét. A védelem a fogyasztók mellett a kereskedőkre is kiterjed: abban az esetben, ha a vételárat jogtalan tranzakcióval fizetik, vagy ha a vásárló azt állítja, nem kapta meg a megrendelt tételt, akkor az eladó fél az Értékesítői védelem hatálya alá eső tranzakciók teljes összegét visszaigényelheti. Mindemellett magyar nyelven is rendelkezésre áll a pénzküldést egy könnyen megosztható rövid link segítségével lehetővé tevő PayPal.Me, és a PayPal One Touch, aminek segítségével egyszerűbbé válik az online pénztári fizetés folyamata.Az e-kereskedelemben ez nem egyszerűen megválasztható kérdés. Amit biztosan mondhatunk, az az, hogy jól fejlődünk és a PayPal már fizetési lehetőség az olyan népszerű magyar kereskedelmi platformokon is, mint például a Vatera.A PayPalt 5,5 millió ember használja a közép-kelet-európai régióban. Azt egyes piacokhoz kapcsolódó számokat nem áll módunkban megosztani, de elégedettek vagyunk szolgáltatásaink fejlődésének ütemével Magyarországon.A PayPal egy nyílt digitális fizetési platform, amely új megoldásokat keres és teremt a pénz kezelésére és mozgatására. Az ezen a területen működő fintech vállalatok jellemzően nem pusztán versenytársként tekintenek egymásra, a szelektív verseny számos esetben helyi vagy nemzetközi együttműködést eredményez termékekben, szolgáltatásokban, platformokban. Jó példa erre az AliPay, hiszen a megállapodásunk értelmében az AliExpressen jelenleg is lehet PayPallel fizetni. Ha csak versenytársként tekintenénk egymásra ezen a piacon, akkor ez nem lenne lehetséges. Az együttműködések részleteit általában földrajzi szempontok, és a szabályozások helyi jellemzői határozzák meg.Az Egyesült Államokban már most is az. Ha már a PayPal nagyon erős szereplő a helyi e-kereskedelemben, a következő lépés a fizikális kereskedelemben való terjeszkedés. A közép- és kelet-európai régióban azt látjuk, hogy az internetes kereskedelem sokkal gyorsabban növekszik, mint Nyugat-Európában, ahol az e-kereskedelem a teljes kereskedelmi forgalom 20%-át teszi ki. A régióban ez a szám még jelenleg körülbelül 5% tehát nagy tere van még a növekedésnek.Folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy az egyes régiókban és országokban hogyan változnak a vonatkozó szabályozások és keressük az ebben rejlő lehetőségeket. Ezekre az újdonságokra nem veszélyként, hanem sokkal inkább lehetőségként tekintünk.Igen, még az interneten rendszeresen vásárló fogyasztók között is sokan választják a készpénzes fizetést, aminek főleg bizalmi okai vannak. Velem is előfordul, hogy készpénzzel fizetek. Ha nem bízom az eladóban, akkor én is az utánvétes megoldást választom. Persze csak abban az esetben, ha nem fogad el az eladó PayPal-es fizetést. A PayPal egyik nagy előnye, hogy az említett eladó- és vevővédelmi rendszernek köszönhetően sokkal kisebb az esélye, hogy a vásárlónak kára keletkezik. Védelmet kínál, ha nem kapom meg a csomagot, más árut szállít le az eladó, de ha csak egyszerűen élni kívánok visszaküldés jogával, vissza tudom igényelni a szállítás költségeit is.A PayPalnak, akár más nagy cégeknek, a múltja más cégek szelektív felvásárlásán alapszik. Adódnak olyan esetek, hogy egy bizonyos szolgáltatást könnyebb megvenni, mint házon belül felépíteni. Vannak olyan cégek is, melyekkel partnerségbe lépünk ahhoz, hogy ilyen megoldásokat elérjünk. Európában majdnem minden országban jelen vagyunk, de csak 16 piacon áll rendelkezésre a PayPal helyi nyelven. Kelet-Európában Magyarország fontos piac számunkra, ezért örömünkre szolgál, hogy a lokalizált piacok klubjában üdvözölhetjük.Vizsgáljuk a blockchainben rejlő lehetőségeket és elemezzük, hogy ez valóban egy értékteremtő és üzletteremtő lehetőség-e. Konkrétumokról nem tudok és nem is akarok spekulálni. Vizsgálunk minden potenciálisan érdekes technológiát, idővel pedig döntés is születik majd mindről.A PayPal és az eBay 2015-ben váltak önálló vállalattá. Megállapodásunk értelmében továbbra is széleskörű fizetési szolgáltatásokat nyújtunk partnerünknek 2020-ig, illetve a PayPal legalább 2023 júliusáig az eBay vásárlóinak és eladóinak rendelkezésre fog állni mint fizetési opció. A PayPal nem eBay-hez kapcsolódó kereskedelmi szolgáltatásai egyébként a PayPal teljes fizetési mennyiségének 86,5%-át tették ki 2017 harmadik negyedévében.