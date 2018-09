A digitális hitelezés hozza el a következő forradalmat

A vállalati digitalizációs megoldásokról, kkv-hitelezésről is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján, november 15-én. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

Ma a hagyományos bankoknál a kkv és nagyvállalati hiteleknél a hitelbírálat eredményére 3-5 hetet várnak a cégek, míg a hitelek folyósítására közel három hónapig várnak átlagosan. A McKinsey szerint közel az idő, hogy ezt a kőkorszaki és elfogadhatatlan gyakorlatot ugyanúgy elfelejtsük, mint azt, hogy egykor 3 hét volt átszelni az Antanti-óceánt. A vezető digitális bankoknál már sikerült 5 percre levinni a vállalati hitelbírálat idejét, és 24 órára a folyósítást az egyszerűbb hiteleknél.A nagybankok közül sokan dolgoznak most azon, hogy end-to-end digitálisra állítsák át a hitelezési és más ügyintézési folyamataikat. A bankok számára ez nemcsak elégedettebb ügyfeleket, hanem több bevételt és kevesebb költséget jelent. Az egyik nagy európai bank harmadával növelte a pozitív hitelbírálatok arányát és 50 százalékkal az átlagos kamatmarzsát azzal, hogy 20 napról kevesebb mint 10 percre csökkentette a kkv-hitelbírálatok átfutási idejét. A McKinsey kutatásai szerintEnnek fele származik a költségek csökkentéséből (alacsonyabb kockázati költségek, kevesebb adminisztratív munka), míg másik fele bevételnövekedésből (magasabb kereslet, több pozitív hitelbírálat, jobb árazás).Sok nagybank tart a túlzottan digitalizált hitelbírálatoktól, és inkább a nagy részben még mindig manuális, soft tényezőket is figyelembe vevő emberi hitelbírálati folyamatuk pontosságában bízik. Azt gondolják, az ebben szerzett sokéves szakmai tapasztalatukat nem lehet kiváltani egy szoftverrel. Az egyik közép-európai banknál költségesen és sok időt igénylően több ezer tényezőt vizsgálnak meg, rengeteg hitelezési feltételt (kovenánst) szabnak meg a hitelfelvételnél, és ennek eredményeképpen a megcélzott kockázati szintet tartják fenn a hitelezésben.Tény, hogy a bankok jó részében ezek a modellek alkalmasak arra, hogy alacsonyan tartsák a hitelkockázatokat. Ugyanakkor egy skandináv bank újonnan fejlesztett hitelbírálati rendszerét tesztelték az elmúlt öt év minden egyes hitelbírálatán, és megállapították, hogy. Ráadásul az új rendszer konzisztensebb, mint a régi, így az új hitelbírálatoknál is jobban alkalmazható.Egy másik hibrid példa, egy észak-európai bank esetében az automata rendszert először csak az egyszerűbb eseteknél alkalmazták, majd egyre több hitelbírálatot engedtek a "zöld folyosóra". Ahogy a szoftver az adatok alapján egyre pontosítja magát, úgy engedik rá egyre több hitelre. A kkv-hitelek 70-80 százalékát már gond nélkül elbírálja az automatikus rendszer, a fennmaradó bonyolultabb esetekben pedig a hitelkockázati szakemberekre bízzák a döntést.A céges ügyfeleket kiszolgáló munkaerőt nem váltja ki az automatikus hitelbírálati rendszer. Míg egyes szegmensekben egy önkiszolgáló rendszer bevezetése célszerű lehet, a kkv-hitelezésben sikeres bankok itt is egy személyi tanácsadóval kombinált megoldást vezettek be. A hitelkérelmi folyamatban a tanácsadó egy megosztott képernyőn keresztül segíti az ügyfelet az adatok megadásában, aki el tudja magyarázni, mi miért történik, mit miért kérdeznek meg tőle. Egy skandináv banknál ezt négy nyomós okból tették:Összességében a tanácsadók az esetek háromnegyedében 5-10 perc alatt tudtak ajánlatot adni, a bonyolultabb esetek pedig nem tartanak 90 percnél tovább (szemben a korábbi 24 órán túli ajánlatadással).Még a mérlegekkel és eredménykimutatásokkal dolgozó modellek sem hoztak olyan jó eredményeket, mint a tranzakciós adatokra támaszkodó modellek, hiszen ezek valós idejű friss elemzésekre alkalmasak. A McKinsey szerint a sikeres megoldásokhoz nem feltétlenül kell külső adatokat is bevonni, mint például a közösségi médiából gyűjthető adatokat. Ráadásul a PSD2 révén az adatok az új ügyfelekről is lekérdezhetővé válhatnak, így az ügyfélszerzésben ez komoly fegyver lehet majd.Volt olyan bank, amely hónapok óta dolgozott egy kkv-hitelezést egyszerűsítő projekten, de eredménytelenül. Kiderült, hogy a szervezeten belüli ellenérdekek akadályozták meg, hogy a folyamat előre lépjen, ilyenkor érdemes agilis módszertanra átállni. Ennek lényege, hogy egy kifejezetten a projektre felállított, teljes munkaidőben a projekten dolgozó, a szervezet egyes részeit egységesen képviselő csapatot kell létrehozni, amely saját döntési jogkörrel és szoros határidőkkel kitűzött rövidtávú célokkal (sprintek) rendelkezik.Ezen kívül a fintechekkel való együttműködést javasolja még a McKinsey, a régi alaprendszerek ugyanis sokszor szűk keresztmetszetei a hitelezési folyamatok digitalizációjának. Ilyenkor egy külsős IT-cég bevonása a projektbe segíthet, ilyenre jó példa, amikor az ING a Kabbage P2P hitelezővel, a BBVA pedig az OnDeckkel lépett partnerségre. A világ legnagyobb bankjainak 80 százaléka már valamilyen partnerségi kapcsolatot kötött fintechekkel, ezen fintechek 16 százaléka a hitelezésben segíti a bankot.