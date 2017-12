A Facebook és a Microsoft segített megállítani a világot letaroló vírust

Az amerikai kormány állítása szerint egyértelmű bizonyítékokkal rendelkezik erről, ugyanakkor nem osztották meg ezeket a nyilvánossággal.

Az észak-koreai kormánynak dolgozó Lazarus Csoport hajthatta végre a WannaCry zsarolóvírusos támadást, amely az egész világot letarolta: 150 országban több százezer számítógépet fertőzött meg, egészségügyi, pénzügyi és közigazgatási rendszereket bénított meg.Tom Bossert szavai szerint a Facebook több, a Lazarus Csoporthoz kötődő felhasználót törölt, a Microsoft pedig a támadások megfékezésében segített sokat.Korábban, még október végén a brit biztonsági miniszter is Észak-Koreát okolta az incidens miatt. A brit és az amerikai kormány előtt pedig a Microsoft elnöke, Brad Smith is Észak-Koreát vádolta meg a támadás kitervelésével, hasonlóan vélekedett a FireEye kiberbiztonsági vállalat is, akik úgy vélik, hogy egy másik támadás mögött is a KNDK állt, akik Bitcoint akartak lopni. A WannaCry zsarolóvíruson egyébként mindössze 143 ezer dollárt kerestek a programot író hackerek.