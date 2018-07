A Facebookon és a Twitteren vadásznak a pénzünkre: milliárdok tűntek el

A csalók főleg az ICO-k iránt érdeklődőket próbálják meg behálózni, akiből a pénzt kamu weboldalakkal és adathalász emailekkel csalják ki.Egy ilyen csalás például a Switcheo ICO-ja körül merült fel: a kriptopénz tőzsei bevezetése előtt egy kamu Twitter-oldalon keresztül csaltak ki mintegy 25 ezer dollárnyi virtuális devizát bűnözők az ICO iránt érdeklődőkből.Egy másik közösségi médiás csalástípus során a scammerek azzal csábítják a befektetőket, hogy nagy értékű kriptopénzt adományoznak azért cserébe, ha befektetőik most egy kisebb összegű virtuális devizát adnak nekik. Az ilyen átverésekhez gyakran hírességek közösségi médiafelületeit is lemásolják, próbálkoztak már Elon Muskként (aki törölte magát korábban Facebookról) és Pavel Durovként is, aki a Telegram alapítója. A pénzt beküldik a befektetők, az ígért adományokból azonban nem lesz semmi.A legsikeresebbek mégis az adathalász-támadások, ezek ugyanis gyakran az emberi érzelmekre hatnak.Előfordulhat egyébként az is, hogy egyes oldalak kriptopénzbányász szoftvert telepítenek az áldozat gépére a tudta nélkül vagy egy olyan trójaival fertőzik meg, ami a virtuális pénzekkel való tranzakciókat átirányítja csalókhoz.