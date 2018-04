A felhő és a GDPR: az MNB is megszólal

Április 26-ai Cloud Summit 2018 konferenciánkra itt regisztrálhat. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Persze felmerül a kérdés: ha magánemberként megbízunk a felhőben, miért ne tehetnénk ugyanezt cégként is? Napjainkban egyetlen felelős vezető, döntéshozó sem hagyhatja figyelmen kívül a felhő jelenlétét, nem fordíthat hátat a mindennapi életet leginkább befolyásoló technológiai fejlődésnek.A Portfolio április 26-án, csütörtökön félnapos konferenciát rendez a témában. A szakmai rendezvény körbejárja a piacon jelenleg meghatározó felhő trendeket; kiemelten foglalkozik a biztonság, költséghatékonyság kérdéseivel és természetesen fontos információkat tudhatnak meg a résztvevők az alig egy hónap múlva életbe lépő GDPR szabályozás kérdésköréről is. A Cloud Summit 2018-on lehetőség nyílik arra is, hogy kérdéseket közvetlenül a szakértőkkel, tematikus körasztalos workshop keretében is megvitassuk.A konferencia előadói között megtalálhatjuk az IBM, a Microsoft, az Oracle és a TechData szakértőjét, és előadást tart Biró Gabriella, a Magyar Nemzeti Bank Informatikai felügyeleti főosztályának vezetője is.Április 26-ai Cloud Summit 2018 konferenciánkra itt regisztrálhat.