A Gránit Banknál is elindult az Apple Pay

Május 13-án írtunk arról, hogy hamarosan Magyarországra jöhet az Apple Pay, majd 21-én elérhetővé vált az OTP-nél a mobilfizetési megoldás. A jelek szerint az OTP kizárólagosságot kapott az első időszakban, és többen vártak emiatt az indulással . Ez a határidő ma lejárhatott, ugyanis ma reggel elindult a Gránit Banknál is a szolgáltatás. Az Erste Bank sajtótájékoztatót tart ma reggel az Andrássy úti iStyle-ban, vagyis könnyen lehet, hogy az Erste is hasonló bejelentésre készül, ugyanis ők is jelezték korábban, hogy hamarosan elindul náluk a szolgáltatás. Nem lennénk meglepve, ha hamarosan a Revolutnál is működne, illetve még idén a CIB is csatlakozhat az Apple Pay-t kínáló bankok sorába.A Gránit közlése szerint a bankkártya számát sem az eszköz, sem az Apple szerverei nem tárolják. Ehelyett egy egyedi azonosítót (Device Account Number) rendel hozzá a szoftver a tranzakcióhoz, és titkosítva ezt tárolja a készülék biztonsági moduljában (Secure Element). Minden tranzakcióhoz egyedi, alkalmanként változó biztonsági kód tartozik. Bolti vásárlások esetén az Apple Pay a következő eszközökön működik: iPhone SE, iPhone 6 és ennél újabb verziók, Apple Watch. Series 1 és ennél újabb készülékek.Online vásárláskor applikációkban és webshopokban az Apple Pay elfogadása egyszerűen történik Touch ID vagy Face ID segítségével. Nincs szükség felhasználói fiók hosszas, manuális kitöltésére, vagy szállítási és számlázási információk megadására. Termékek és szolgáltatások alkalmazásban vagy Safari böngészőben Apple Pay-jel való vásárlásához a következő eszközök használhatók: iPhone SE, iPhone 6 és ennél újabb verziók, iPad Pro, iPad (5. generáció), iPad Air 2, illetve iPad mini 3 és ennél újabb verziók. A Safari böngészőben történő vásárlásokhoz használhatóak a 2012-ben vagy annál később kiadott Mac eszközökön, amelyeken macOS Sierra vagy ennél újabb rendszer fut, a vásárlás megerősítéséhez ebben az esetben iPhone 6 vagy ennél újabb verzió, Apple Watch, vagy Touch ID-val rendelkező MacBook Pro vagy MacBook Air szükséges.