A háttérben nagy átalakulások kezdődtek a magyar bankoknál

Mekkora most a transzformációs kényszer (és ezzel kapcsolatos ügyféligény) a bankokon?

Felgyorsítja a banki transzformációt a külső szereplők megjelenése?

Hogy áll a belső digitalizáció a bankoknál?

Az ügyféligények vezérlik a digitalizációt

Óriási lehetőségek a bankok előtt az e-számlázásban

szerint az MNB gondoskodott róla, hogy a digitális átállás ne legyen dilemma a bankszektor számára, az azonnal átutalásra például 2019 közepéig fel kell készülni.felhívta a figyelmet, hogy most még nagyobb az esélye annak, hogy egy pár szétválik, mint hogy egy ügyfél bankot váltson, de ebbe nem szabad belekényelmesedniük a bankoknak, ennek az időnek hamarosan vége.szerint az egyes ügyfélcsoportok más-más igénnyel lépnek fel, ráadásul a digitalizáció nemcsak a weben történik, hanem a fiókokban is egyre nagyobb kényszer. Mindezt a core rendszerek cseréje, megújítása egészíti ki.a költség/bevételt is kényszerítő erőnek nevezte. Szerinte az a reális, hogy az ügyfelek 20-25%-a az, aki egy személyi kölcsön felvételét kapásból otthon ülve végigviszi (hiába igényel ez rekord rövid, 7 perces időt náluk), a többség személyes közreműködést igényel a bank részéről.a folyamatok, a back office területek digitalizációja a legnagyobb kihívás, az ügyfélélményen itt, pl. a hitel átfutási idejének jelentős csökkentésével lehet javítani.a felmérésük alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy a 100%-ig digitalizált fiókoknak nem feltétlenül van sok értelmük, mert azok, akik használják a digitális megoldásokat, ezt online, pl. otthon ülve megteszik.szerint igen, alapjában véve az Apple és más technológiai óriásoktól lehet tartani, elég csak arra gondolni, ahogy a Google lefölözte le a hirdetési piacot. Hozzá hasonlóanis azt mondta, a kisebb magyar szereplőktől kevésbé félnek, bennük elsősorban együttműködési lehetőségeket látnak.nem tart az említett nagy szereplőktől, szerinte figyelni kell őket, és ellesni azt, amit jól csinálnak, a versenyképesség megtartásában az ügyfélismeret a döntő, a pénzforgalom konzervatív piac maradhat.szerint Olaszországban már kemény tárgyalásokat folytat az Intesa Sanpaolo pl. az Apple Pay-jel, és a nagy szereplők komoly szeletet kihasítottak a bankok profitjából. A bankokban ugyanakkor egyelőre jobban bíznak az ügyfelek, mint a fintech startupokban, és a menedzsmenttapasztalatok is inkább mellettük szólnak.szerint a bankok belül jóval komplexebbek (pl. 5-6%-os részesedésű bankok is több száz féle hiteltermékkel rendelkeznek), ami nem vonzó a fintech cégek számára, de biztos, hogy fognak valamennyit harapni a bankok piacából.Ma már a hitelelbírálás digitalizációja is napirenden van, a belső folyamatok digitalizációjának egyik előképe az adattárházak korábbi fejlődése - derült kiszavaiból.szerint a kamatkörnyezet csökkenése és az ügyfélélménnyel kapcsolatos igények egyaránt gyorsítják a digitalizációt. Az MKB-nak "mindenhez hozzá kellett nyúlnia", párhuzamosan rengeteg belső fejlesztési folyamat zajlik.felhívta a figyelmet, hogy valójában a belső hatékonyság fejlesztéséről szól mindez, ami nélkül nem működik a megfelelő ügyfélkiszolgálás.a banknál 7 perc alatt elérhető személyi hitel nyilvánvalóan már nem képzelhető el a háttérben humán munkaerővel, többek között új kockázatkezelési, scoring stb. mechanizmust kellett bevezetni.partnere felvezető előadásában úgy vélte, sokáig tartotta magát a felfogás, hogy a vállalatok, szolgáltatók edukálják ügyfeleiket, most azonban már a Facebooktól, a Googletől, az Appletől kapott ügyfélélményt keresik az ügyfelek más cégeknél is. Sok fiatal pl. chatablakban szeretne átutalást végrehajtani, még ha az jelenleg lassabban, körülményesebben megvalósítható is, mint például a netbanki átutalás. A jövő digitális bankjának kialakításához vezető lépések közül az az első, hogy meghatározzuk a bank adottságaihoz illeszkedő transzformációs irányt. Ez többféle lehet: 1. front-end fejlesztés, 2. megfontolt fejlesztés, 3. all-in megközelítés. A bankok nehezen látják át az ésszerű transzformáció lehetőségét, a globális bankrendszer tőkearányos megtérülése (ROE) nagyot csökkent a korábbihoz képest, de a digitalizációval kapcsolatos várakozások magasak, a PwC által megkérdezett vezérigazgatók például 20%-os hozamot (ROI) vár az új digitális banki projektektől.vezérigazgatója a bankok és az e-számla kapcsolatáról beszélt előadásában. A számlák elsődleges funkciója szerinte az, hogy inicializálják és triggerelik a tranzakciókat, emellett sok információt, üzenetet is átadnak egymásnak rajta keresztül a cégek. A kötelezően előírt adattartalmon túl elhelyezett információk aspektusspecifikusak, ami rendkívül bonyolulttá teszi a számlák kezelését. A bankok számára rendkívül nagy információtartalmuk van a számláknak, a kimenő és bejövő számlák ismeretében például egy cég likviditása is jól előre jelezhető. A bankok a tranzakciókba jellemzően a végső fázisban, a fizetéskor lépnek be, de ha birtokolják a számlákat, a tranzakció korábbi fázisába beléphetnek, és egy számlaszolgáltatás keretében saját ügyfele ügyfeleire, partnereire is ráláthatnak.Nagy probléma azonban a számlák egyedisége, a szabványok túlzott bonyolultsága és a közös nevező hiánya. Hiba azt hinni, hogy az elektronikus számla megoldást adott volna erre a problémára, egyszerűen csak legalizálta az elektronikus csatornát. Az egymástól elszigetelt megoldások alternatívája az, hogy a bankok technológiai alapon számlázási csomóponttá válnak, és egy olyan hálózat jön létre, amely megnöveli az e-számla elterjedését, és a konszenzus alapú adatcserének köszönhetően nagy mértékben csökkennek a feldolgozási költségek. A bankok információs csomóponttá válása révén sokkal kevésbé kellene aggódniuk a bankoknak a hamarosan hatályba lépő PSD2 direktíva miatt is.