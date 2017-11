A kártyák helyett a készpénzt nyírhatja ki az azonnali átutalás?

A Giro a banki csatlakozási munkacsoportokban vesz részt aktívan, mindenhova delegált résztvevőt, elsősorban ezeken a fórumokon készítik fel a bankokat, de egyedi konzultációra is nyitottak. Az InterGiro 2 és az azonnali között a folyamatos működés a legnagyobb különbség - Zátonyi jánosNem lehet kérdés, hogy elég-e az idő, nem csak egy naptári nap került meghatározásra, hanem a másodpercet is deklarálta az MNB. Aki elkezdte időben, annak mindenképpen elég lesz. Nem csak az iT-rendszereinket, a könyvelési rendszreinket, külső tudást kellett beszerezni, és az IT-használatára az ügyfeleket is meg kell tanítani. Messze túlmutat a projekt egy szokásos IT-projekten - mondta Ipacs László azelőadások után tartott panelbeszélgetésen.Szűkösen bele lehet férni egy 1,5 éves projektbe, az IT-rendszerek átalakításánál látjuk a legnagyobb feladatot - tette hozzá Sessler László (CIB). Az OTP Mobil is már rendelkezik tervekkel az azonnali átutalási infrastruktúrára, de persze még nem árulhatja el, hogy ez pontosan hogyan fog kinézni - mondta a panelbeszélgetésen Al-Absi Gáber Seif (OTP Mobil)Kérdés, hogy az azonnali rendszer a bankkártyás társaságok elől veszi-e el a piacot, vagy a tranzakciók 80 százalékát kitevő készpénzes tranzakcióktól. Az embereket egyáltalán nem érdekli, hogyan fizetnek, csak az a fontos nekik, hogy ez egyszerűen menjen és biztonságosa. Nem egymástól kellene elvenni a piacot, hanem a készpénz elől - vélekedett Eölyüs Endre (Mastercard).