A legnagyobb orosz bank blockchaines rendszert épít

Az Alfa Bank egy új elszámolási és kiegyenlítési rendszert vezet be a HashCash partnere segítségével, mely blockchain technológiával működik. Az új rendszer a bankok loro számlái (külföldi bank hazai kereskedelmi banknál vezetett számlája) között hajtja végre a kiegyenlítést, majd ezután végrehajtja a szükség átutalásokat, méghozzá valós időben. Ezen kívül egy olyan dokumentum-tárházat is üzemeltetnek, amelyből a tranzakciók részleteit lehet lekérni.Az Alfa Bank új rendszerét szállító HashCash 26 országban épített ki blockchain alapú rendszereket. Elsősorban nemzetközi elszámolásokra szállítanak rendszereket, de ezen kívül vállalati fizetéseket, belföldi elszámolási rendszereket és bérek folyósítását végző rendszereket is üzembe helyeztek. A nyílt forráskódú blockchain alapú rendszer nem kriptopénzzel működik, hanem a hagyományos pénznemeket tudja kezelni.