A város, ahol már betiltják a készpénzmentes boltokat

Ahogy a világon egyre inkább terjed az elektronikus fizetés, egyre több helyen kezdik el felismerni az ebből fakadó problémákat is, erről részletesen itt írtunk legutóbb.Philadelphia a készpénzmentes boltok betiltásával a banki kapcsolattal nem rendelkező, jellemzően szegény vagy fogyatékkal élők jogait védené, számukra nem jelent alternatívát a bankkártya vagy a mobilfizetés, csak készpénzt tudnak használni. Ez pedig - még ha nem is szándékosan - de diszkriminálja őket - mondta a törvényt támogató egyik demokrata képviselő.Július elsejétől kezdve lép életbe a törvény, amely néhány kivétellel minden boltra, kereskedőre, szolgáltatóra érvényes lesz. A kivételek között szerepelnek a hotelek, parkolóházak, autókölcsönzők. Amelyik cég nem tartja be a szabályt, akár 2000 dolláros bírságra is számíthat. Philadelphia lesz az első, de valószínűleg nem az utolsó város, ahol hasonló rendelkezést vezetnek be: New Yorkban, Washingtonban és Chicagóban is vizsgálják ennek lehetőségét.A törvény ellenzői a kizárólag elektronikus fizetés mellett érvelnek, szerintük nem csak olcsóbb és hatékonyabb a készpénzmentes működés (nem kell nap végén lezárni a pénztárat, számolgatni a visszajárókat), de a munkavállalóikat is védi, ha nem kell nagy mennyiségű készpénz felett őrködniük.