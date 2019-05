Agilis módszertan, digitalizáció, automatizáció - így néznek ki az első magyar sikerek

a biztosító agilis szervezeti átalakításáról tartott előadást. Januárban kezdték el az átalakulást, átalakították a horizontális és vertikális hierarchiáját, agilis eseményeket kezdtek szervezni, javították a szervezeti transzparenciát, egységes fejlesztési listát hoztak létre, melyen negyedéves projektekben gondolkodnak. Nehézséget jelent viszont, hogy a transzparenciát sokan erősebb kontrollként élik meg, sokan ragaszkodnak a múltbéli komfortzónájukhoz. A szakember hozzátette: testre kell szabni minden vállalatra az agilis módszertant. Összességében Baranyai Dávid elmondta, hogy a kiterjesztett agilis (scaled agile) komplex feladat, ahhoz, hogy ez működjön, következetesen ragaszkodnunk kell a megálmodott működési modellhez, és stratégiára kell építeni, end-to-end felelősséget kell vállalniuk a résztvevőknek és fontos az MVP-alapú (minimum életképes termék) gondolkodás is.a marketing automatizációjáról tartott előadást. A technológia miatt erősödött a verseny a pénzügyi szektorban, javult a transzparencia (ez gyakran információs zavart is okoz), a vevőknek pedig sokkal nagyobb szabadsága van, hogy váltsanak a szolgáltatók közt, mint bármikor korábban. Korábban a szolgáltatók határozták meg a piacot, ma viszont már a transzparencia miatt átléptünk a pull-marketing világába. A B2C marketingnek 93%-a ma már nem is vásárlással telik, hanem összehasonlításokkal, informálódással. Több száz kapcsolódási ponton kell az ügyfelekkel hitelesen kommunikálnia a vállalatoknak. Éppen ezért ma már a salesnél gyakorlatilag fontosabb lett a marketing szerepe. A marketing automatiázációja egy kiváló eszköz a szükséges személyre szabáshoz: ennek fontos lépései az adatok összegyűjtése, tisztítása és elemzése, ezt ideális esetben a gépi tanulás / mesterséges intelligencia végzi. Ezek alapján személyre szabva, valós időben, igényre szabva lehet megszólítani az ügyfeleket. A Forrester mérése szerint a marketing automatizációja 64%-ban pénzügyi eredményjavulást, 18%-ban ügyfélakvizíciót, 18%-ban operációs hatékonyságjavulást hoznak.az agilis átalakításról elmondta, hogy mindenki beszél az agilis módszertanról, de még alig két pénzintézet állította át teljesen magát erre. Az agilitás természetes állapot, hiszen mindenhez alkalmazkodik az ember a hétköznapjaiban, ha ez nem működik, ez valamilyen akadállyal indokolható. Az átalakulás elején gyakran hatalmas a lelkesedés, de nincs tapasztalat, el lehet követni nagy hibákat. Ezért kellenek agilis coachok vagy megfelelő céges minta, hogy sikeresen kezdődjön meg az átalakítás. A második fázisban csökken a lelkesedés, de még nincs tapasztalat, jó eséllyel ebben a fázisban stílusváltásra van szükség, a menedzsmentnek át kell állni edzői szerepbe. Az agilitás nem jelent megoldást egy rosszul működő szervezet problémáira, a jól működő szervezetekre jelent turbószert. Az első eredmények meghozatalával lehet csökkenteni a külső tanácsadók részvételét. A sikerhez fontos, hogy visszajelzéseket gyűjtsünk a kollégáktól, erre létezik már alkalmazás is, a Statusapp. Az utolsó fázis az, hogy szabad teret adunk a kollégáknak, a menedzsment feladata a célok egyeztetése és az agilitás akadályainak elhárítása lesz.a Digital Experience Platformról beszélt. Ez egy digitális technológiai platform, melynek célja, hogy támogassa egyes vállalatok digitális transzformációját és az ügyfélélményt. A DXP meglévő rendszereket integrál és különféle csatornákon támogatja az értékesítést, elsősorban eddig pénzügyi szolgáltatók használják. Alkalmas az ügyfélélmény személyre szabására is., hogy tavaly március elején zajlott le a valaha volt legnagyobb intenzitású DDOS-támadás. Egy DDOS-támadásban nemcsak számítógépek, hanem számos másfajta internetre csatlakozott informatikai eszköz is részt vesz. Átlagosan 5-15 éves egy IT-infrastruktúra, minél öregebb egy rendszer, annál könnyebben válik ilyen DDOS "zombitámadás" résztvevőjévé. A frissítések nemcsak biztonsági szempontok miatt fontosak, hanem növelik a teljesítményt, hatékonyságot és csökkentik a költségeket.a digitális hitelezéssel kapcsolatosan elmondta, hogy az ügyfelek 57%-a azt várja el, hogy egy óránál kevesebb idő legyen a számlanyitás és 49%-uk egy napon belül szeretne jelzáloghitelt. A digitalizáció sikerességéhez kell egy azért felelős vezető is és az is szükséges, hogy a felső vezetés is támogassa a folyamatot. Többféle megoldást találtak ki a bankok a digitalizációra: volt, aki saját megoldást fejlesztett, volt, aki befektetett, volt, aki együttműködést indított más cégekkel. Miután kijött a babaváró hitel, nagyon gyorsan implementálták a cashflow-folyamatmenedzsment szolgáltatásukba a terméket.egy valós idejű folyamatmenedzsment-szoftvert mutatott be, amely például a hitelezés egyes folyamatait tudja nyomon követni. A Celonis Process Miningot használja többek közt az ING, a UBS és az ABN-AMRO is.