Állítólag elindult az Apple Pay a Revolutnál is

Több olvasónk is jelezte, hogy állítólag fizetni tudtak Apple Wallethez csatolt Revolut kártyával, ezzel lényegében az OTP Bank után a brit székhelyű fintechcég lett a második, amely implementálta hazánkban is a rendszert. A hivatalos indulásra viszont még nem került sor, az Apple Pay oldalán sem található meg a Revolut.A hír rövidesen azután röppent fel, hogy a Revolut forintos szolgáltatását is hosszas várakozás és ígérgetés után végre elindította Magyarországon.Állítólag először Franciaországban és az Egyesült Királyságban indul majd el hivatalosan is a Revolut Apple Pay szolgáltatása, azonban egyelőre még ezeken a piacon is csak a "hamarosan érkezik" kategóriában látható a fintechcég szolgáltatása.