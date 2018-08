Amerikában nyomoznak a magyar Microsoft vesztegetési botrányában

Az amerikai hatóságok most azt vizsgálják, 2013-ban és 2014-ben hogyan értékesített a Microsoft közvetítő cégeknek nagy kedvezményekkel termékeket, melyeket aztán közel teljes áron adtak tovább a magyar kormánynak.

Az amerikei igazságügyi minisztérium és az értékpapír-felügyelet (SEC) mostani nyomozása a 2013-ban öt másik országban, többek között Romániában lezajlott nyomozáshoz hasonló. A Microsoft az utóbbi évtizedben több fejlődő piacra és közepes-jövedelmű országba lépett be, mint például Magyarországra. Néhány esetben azonban a piacra lépés végül jogi ügyeket, és reputáció-romboló botrányokat eredményezett.A Microsoft gyorsan lépéseket tett, amikor a korrupciós gyanú felmerült a cégnél 2014-ben, és most is együttműködnek a hatóságokkal az ügyben - mondta a cég egyik vezetője a lapnak.Az ügy kirobbanásakor azonnali hatállyal négy vezetőt rúgtak ki, köztük az országmenedzser Papp Istvánt, és ezen kívül négy értékesítési partnerükkel is megszakították a kapcsolatot, mivel a Microsoft szerint megszegték a belső szabályzatukat. Emellett célul tűzték ki, hogy a kedvezményeket ezentúl transzparensebb rendszerben kezelik. A lap a kormányt is megkereste, kérdéseikre azonban nem válaszoltak.