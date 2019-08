Apad a pénzügyi forradalmárok anyagi támogatása

Június 30-ig 22 milliárd dollár áramlott a fintechekbe globális szinten az év elejétől számítva, a tavalyi év azonos időszakában jóval nagyobb összeg, 31,2 milliárd dollár célozta meg a pénzügyi innovátorokat. Ennek ellenére a tőkebevonási körök száma nőtt, 2%-kal, 1561-re.A csökkenés oka a kereskedelmi háborút kivéve az is, hogy az Ant Financial, az Alibaba pénzügyi ága 14 milliárd dollárnyi tőkebefektetésre tett szert tavaly, ami egy kiugró egyszeri tételnek számít. Ha ezt nem vesszük latba, a fintechekbe áramló tőke volumene valójában 28%-kal nőtt a tavalyi bázishoz képest.A fintechek legnagyobb piaca egyébként továbbra is az Egyesült Államok maradt, a befektetések volumene 60%-ot nőtt 2019 első felében, 12,7 milliárd dollárra. Robusztus növekedést mutatott az Egyesült Királyság is, ahol a fintechekbe áramló pénz duplázódott, 2,6 milliárd dollár.Kínát viszont ezen a téren is megviselte a kereskedelmi háború: a tőkebevonási körök száma feleződött 79 tranzakcióra, míg a befektetett források összesített volumene alig érte el a 820 millió dollárt - ez azt jelenti, hogy még az Ant Financialtól szűrve is közel 80%-kal kevesebb pénz ment a kínai fintechekbe, mint tavaly ilyenkor.(South China Morning Post)