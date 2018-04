Ausztráliában is szabályozás alá veszik a bitcoint

A blockchain és az ICO-k izgalmas világáról is szó lesz a Portfolio május 15-ei Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján.

ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Azonnali hatállyal vezetik be az intézkedést, miszerint minden digitális pénz kereskedésével foglalkozó platformnak regisztrálnia kell az Ausztrál pénzügyi hatóságnál. A lépéssel az ország a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási illetve kiberbűnözési kockázatokat csökkenti.A bankokhoz és más pénzforgalmi szolgáltatókhoz hasonlóan a kriptotőzsdéknek is adatokat kell gyűjteniük az ügyfeleikről, azonosítaniuk kell őket, figyelemmel kísérni a tranzakcióikat és a 10 ezer ausztrál dollár feletti ügyletek esetében a gyanús tranzakciókról jelentést kell tenniük a hatóságoknak.Nemrégiben az amerikai értékpapír-felügyelet is hasonló szabályozást vezetett be , akkor több más hírrel együtt jelent meg a SEC állásfoglalása, ezért nagyot zuhant a kriptopiac.A kriptovilág általában nem örül a szabályozásnak, ugyanakkor az ausztrál hír nem igazán mozgatta meg a bitcoin árfolyamát.