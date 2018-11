Az államon is múlik most, mekkorát fog ugrani a magyar bankrendszer

Félniük kell-e a bankoknak a fintechektől?

Tényleg olyan rosszul áll a magyar bankszektor a digitalizáltságban, ahogy az MNB Növekedési jelentése nemrég leírta (25.-ek vagyunk az EU-ban)? Nem attól lesz túl drága a bankszektor, ha súlyos pénzeket öl az IT-ba?

Ki és hogyan dönt egy bank digitális stratégiájáról, a választott innovációkról?

szerint nem azoktól a versenytársaktól kell félni, akik most jönnek, és gyorsan csinálnak valamit, hanem azoktól, akik a meglévő banki termékeiket becsomagolják egy platformba. A bankok érdeke, hogy idővel saját maguk csomagolják be termékeiket egy új platformba.úgy vélte, az nyer, aki gyors, kényelmes ügyfélkapcsolatot biztosít, függetlenül attól, jelenleg mennyit keres ügyfélbázisán.szerint a bankok akkor járnak el helyesen, ha a jövő kihívásaként tekintenek a fintechekre, és együttműködésben gondolkodnak. Harmati László (Erste) szerint a globális fizetési forgalmi szereplők PSD2 utáni viselkedése olyan, amire már késő reagálni, a bankoknak azonban fontos versenyelőnye a fizikai jelenlét, a fiókhálózat.felhívta a figyelmet, hogy a Revolut és a Transferwise már a bankok versenytársa, ugyanakkor nem vonatkoznak rájuk a banki szabályok és terhek.szerint messze nem ott tartunk a digitalizációban, ahogy az a jelentésből kiderül, az OTP például nagyon sok innovációval jött elő az elmúlt hosszú évek során. Nincs megállás a digitalizáció folyamatában, ezen az úton haladnak tovább. A technológiai ugrások elképesztő lehetőségeket nyújanak az üzlet számára.is úgy vélte, nem hiszi, hogy 25.-ek lennénk, ma a CIB Bank már egy órán belül képes videóazonosítós számlanyitást követően online személyi kölcsönt nyújtani. A szemléletváltás gyors fejlődésre ad lehetőséget.szerint felmérések bizonyítják, hogy az ügyfélaffinitásban megelőzzük a régió többi országát, a bankszektor azonban lemaradt, Csehországban például már 3 éve a személyi kölcsönök harmada end-to-end volt. Komoly szabályozói problémákat lát, hiányoznak a közös sztenderdek, amelyek más országokban az országszintű fizetési rendszerekben máshol beváltak. Nagyon hiányoznak a bankok számára elérhető jövedelemadatbázisok is - egy csomó dolgot papíron kell igazolniuk a bankoknak és ügyfeleiknek az állam felé, miközben az állam rendelkezésre állnak a szükséges adatbázisok.szerint el kell ismerni, hogy a banki fejlesztések is lemaradtak, a hatékonyságban óriási előrelépést jelenthet a tradicionális beidegződések elhagyása.úgy vélte, a változásokat a banknak saját magukon kell kezdeniük, rengeteg puffer van még ebben a Budapest Banknál is. A bank 12 nagy projekt keretében vált le a GE-től, a legutolsó a bankkártyarendszer teljes újragondolása volt minimális ügyfélhatás nélkül.szerint minden bank más stratégiát követ. Bankot vinni "veszélyes üzem", ami stabilitást követel, a másik oldalon viszont fejleszteni kell. Az OTP-nél nagyjából 2 milliárd forintból gazdálkodó saját alapot hoztak létre a fintech világgal való együttműködésre, és a leánybankoknál is vannak olyan fejlesztések, amiket szívesen látnának itthon is.szerint a fejlesztői közösségük az open banking révén most már az egész világ, ez egy óriási előrelépés.a belső automatizációt és a digitalt sales-t említette az innováció fő terepeként, az ügyfelek számára igazán értéket teremtő együttműködésekből fakadó innovációk elsősorban a mikro- és kisvállalatoknál jellemzőek.szerint ez a kérdés fogja eldönteni, hogy 5 év múlva ki marad talpon a bankrendszerben, a fejlesztések jó része csak milliós ügyfélbázison térül meg, egyes fejlesztéseket pedig nem kell a nulláról kezdeni, inkább a meglévőt kell integrálni.