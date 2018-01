Az Amazon egy szempillantás alatt kifoszthatja a biztosítók kincseskamráját

Az Európai Unión belül induló új üzletágához keresnek biztosítási és insurtech tapasztalattal rendelkező szakembereket.

Az Amazon biztosítási piacra lépéséről már eddig is szóltak találgatások, az egyik első lépésnek tekintették, hogy az Amazon digitális asszisztense, Alexa különböző biztosítók termékeinek összehasonlításában is segíti a felhasználókat - írja a Digital Journal . Ez persze még csak a biztosítási brókereknek, alkuszoknak jelentett rossz hírt, ők kaptak új versenytársat.Az Amazon már korábban is eladott saját márkás, termékekre szóló biztosításokat, amelyek mögöt egy partnerbiztosító, a Warranty Group állt. Az úgynevezett "Amazon Protect" egy olyan biztosítási termék, amelyet a vásárlási folyamat végén a megrendelt kosárra vehet meg a megrendelő. Ez a megrendelt termék baleset miatti sérülésére, lopásra, meghibásodásra nyújt biztosítást, a gyártói garancia meghosszabbítása. Igaz, ez a termék jelen pillanatban nem elérhető az Amazon oldalán.Ugyanakkor úgy néz ki, novemberben komolyabb lépésre szánta el magát az Amazon:Ahogy az Amazon fogalmaz, az "új üzletágban új szolgáltatási palettát hoznak létre". Az Insurance Business magazine ráadásul egy olyan oldalt is talált az amerikai Amazon oldalán belül, amelyen külön fülön szerepelt az autós biztosítás és az egészségbiztosítás, igaz, konkrét megjeleníthető termékek nélkül.Az Amazon van, amiben sokkal jobb a biztosítóknál: képes a technológiai fejlettségét kihasználva gyorsan és egyszerűen megtalálni, mire van szükségük a felhasználóiknak. Bár a nagy biztosítók között biztosan akad majd, amely felvenné a kesztyűt az Amazonnal, valószínűleg a legnagyobbak között is lesz, aki partnerségi kapcsolatban gondolkozik velük.