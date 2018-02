Az egyik nagy magyar informatikai sikersztori céget vesz Amerikában

A tranzakció részletei

Az összeolvadási megállapodás alapján a LogMeInnek a szerződés aláírásakor a Jive összes forgalomban lévő részvényéért 342 millió dollárt kell készpénzben kifizetnie, a végleges összeolvadási megállapodásban részletesen leírt forgótőke- és egyéb kiigazítások figyelembe vételével. A LogMeInnek további legfeljebb 15 millió dollárt kell készpénzben megfizetnie akkor, ha a tranzakció lezárultát követő két év során sikerül elérni bizonyos előre meghatározott célkitűzéseket.

Az ügylet szabályozói jóváhagyások és a szokásos ügyletkötési feltételek teljesülésének függvényében várhatóan 2018 második negyedévében fog lezárulni.

A felvásárlás a LogMeIn teljes egységes kommunikációs és kollaborációs (UCC) stratégiájának céljait segíti, kibővíti a LogMeIn kollaborációs portfólióját, egyesítve a LogMeIn megoldásait (pl. GoToMeeting, GoToWebinar, OpenVoice, join.me) a Jive egységes kommunikációs (UC) termékeivel.A LogMeIn többek között a webkonferenciák és a web-alapú rendezvények területén aktív, egyedül a kollaborációs portfóliója havonta 25 millió felhasználót, hétmillió megbeszélést és több mint 900 millió percnyi konferenciát szolgál ki. Az oremi (Utah állam) központú Jive Communications magánkézben lévő, kockázati tőkéből finanszírozott társaság, melynek irodái az Egyesült Államokban, Kanadában és Latin-Amerikában működnek. A Jive világszerte több mint 20 000 ügyféllel rendelkezik.A felek tervei szerint a tranzakció lezárultát követően továbbra is John Pope, a Jive Communications vezérigazgatója fogja vezetni a Jive Communications üzletágat, és közvetlenül Bill Wagnernek, a LogMeIn cégvezetőjének tartozik majd beszámolási kötelezettséggel.A Jive Communications-nek a LogMeIn száz százalékos tulajdonában álló leányvállalata, a LogMeIn USA, Inc. általi felvásárlására a Jive Communications-zel való egybeolvadás révén, ez utóbbinak a LogMeIn USA, Inc. száz százalékos leányvállalataként történő továbbműködésével kerül sor.Az összeolvadás megvalósulása különböző feltételektől függ. Ezek egyike, hogy ki kell várni a versenykorlátozások szigorításáról szóló törvény hatályos változatában előírt várakozási idő leteltét, és be kell szerezni a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) jóváhagyását, valamint teljesíteni kell bizonyos további szokásos ügyletkötési feltételeket is.Az IDC egyik tavalyi felmérésében arról számolt be, hogy a UCC-piac teljes globális árbevétele 2017-ben eléri a 33,8 milliárd dollárt. Amint az a LogMeIn által befektetők számára megtartott, Investor Day nevű rendezvényen a közelmúltban elhangzott, a társaság becslése szerint a teljes kiaknázható piaci lehetőség ebből a teljes összegből több mint 25 milliárd dollárt tesz ki.