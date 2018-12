Az olasz UniCredit bevezeti a Google mobilfizetését

A Google Pay NFC-s mobilfizetési megoldás az UniCredit olasz ügyfeleinek is elérhetővé vált. ehhez csak le kell tölteniük a Google Pay alkalmazást, hozzáadni a bankkártyájukat az adatok megadásával az apphoz, és már használhatják is a rendszert. A fizetést online környezetben is megkönnyíti a rendszer, pár klikkre rövidül a checkout a megoldással.Az UniCredit nemrégiben vezette be egy mésik nagy fintechcég, a kínai AliPay mobilfizetési szolgáltatását, a megállapdás értelmében az UniCredit bankkártya-elfogadó partnerei Alipay fizetési megoldást is biztosíthatnak kínai vevőik számára.Az Intesa sanpaolo, az UniCredit hazai versenytársa szintén az utóbbi hetekben közölte, hogy olasz ügyfeleik használhatják az Apple Pay mobilfizetést, mely legkorábban jövőre lesz elérhető a magyar ügyfeleiknek.