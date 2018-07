Az OTP innovációs receptje: nem csak a fintechekre építenek

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio november 19-ei Banking Technology konferenciáján. A jelentkezést megnyitottuk! ÁTTEKINTÉS

Az OTP LAB a bankban lévő innovációs potenciált maximalizálja, de nem csak mi hozzuk az ötleteket. A LAB egy platformot, fizikai helyszínt, ha kell emberi, pénzügyi erőforrást ad a kollégáknak a kívülről és bankon belülről jövő ötletek megvalósításához, ezáltal ők maguk lehetnek az innováció motorjai.

Három éve indult el az OTP bank digitális transzformációs programja, majd 2017 áprilisában a menedzsment létrehozta az OTP LABet, egy olyan innovációs főosztályt, ahol az OTP belső és külső fejlesztési ötleteit gyűjtik illetve tesztelik.- foglalja össze Fischer András, az OTP LAB vezetője a szervezeti egység szerepét.A LAB előszűrőként működik a bankhoz kívülről érkező innovációs ötleteknél, a startupokkal való együttműködéseket szervezi meg és csatornázza be a bank rendszerébe. A fintech startupoknak egy koordinált pályázati keretet is teremtettek aamelynek első köre idén májusban zárult le. A programot a terület egyik szakértőjével, a finn Nestholmával közösen szervezték, akik nem csak tanácsot adtak a banknak, hanem az operatív munkában is részt vettek.

Az AdviceRobo egy viselkedés alapú, mesterséges intelligenciával működő adósminősítési rendszert fejleszt. A startup azokról az ügyfelekről is megmondja, mennyire lehetnek jó adósok, akiknél a hagyományos banki adósminősítés nem működik, mint például egyéni vállalkozók, kisvállalkozók, startupperek, első munkahellyel rendelkezők. A startup banki ügyfelei az eddigi eredmények alapján azoknál az ügyfeleknél, akiknél ez a pótlólagos minősítés fontos volt, akár 50 százalékkal növelték az elfogadott hitelkérelmek arányát és 20 százalékkal csökkentették kockázataikat. Az ügyfélnek egy kérdőívet kell kitöltenie, ebből vonják le a következtetéseket.

A pilotolást egyszerűbbé tevő kereteken is dolgozunk: ha egy részleg például szeretne tesztelni egy új technológiát, akkor az OTP LAB feltérképezi, milyen szolgáltatók, startupok foglalkoznak ezzel, majd a kiválasztott szállítóval egy gyors, hatékony tesztet hajtunk végre. Ha beválik, akkor el lehet indulni a normál beszerzési úton.

A tavaszi három hónapos startup programra több mint 200 cég jelentkezett, közülük 8-at választottak ki, akik az elmúlt hónapokban együtt dolgoztak az OTP-vel, és némelyikükkel már formálódik is egy szorosabb együttműködés. A programban részt vevő cégek a banki tevékenységekhez mind szorosan kapcsolódnak, mégis más-más területen aktívak:Az OTP Csoport tagjával, a PortfoLionnal, illetve annak digitális kockázati tőkelapajával is szorosan együttműködik az OTP LAB. Ha a digitális kockázati tőkealap egy a bank számára releváns befektetést hajt végre, (mint pl. Seon), akkor a LAB segít a cégnek a szolgáltatás integrálásában, a szervezetbe történő beilleszkedésben. A Seon egyébként egy csalásfelderítéssel és megelőzéssel foglalkozó magyar alapítású startup, amelyről bővebben itt írtunk.- összegezte Fischer András.Természetesen más nagyvállalatokkal is együttműködnek innovációs projektekben, de az egyetemi és akadémiai startup világban is hasznos kapcsolatokat építettek ki.A bank különböző részlegein felmerülő problémákra nem ötletdoboz jelleggel, hanem egy-egy problémakörre célzottan, egy belső "idea platformon" kiírt, több fordulós, ötletversenyeken keresztül gyűjtik az ötleteket. A kiírások általában gyakorlatias jellegűek és szorosan tapadnak a bank üzleti és stratégiai céljaihoz. Témájukat tekintve ezek egyrészt az ügyfeleknek szánt új megoldások, termékek, szolgáltatások lehetnek, de belső folyamatokhoz, rendszerekhez kapcsolódó ötletpályázatokat is hirdetnek.Emellett minden hónapban egy pénteken, ebédidőben úgynevezett "brown bag" előadást szerveznek a munkatársaknak, ahol a banki munkához kapcsolódó témában tartanak előadást külsős szakemberek. A kriptopénzektől kezdve a UX dizájnon át a crowdfundingon keresztül a robottanácsadásig sokféle témáról volt már ezeken szó. Ezen kívül belső blogot működtetnek és workshopokat is tartanak, ezzel az edukációs vonalat is erősítik.