Az OTP szép csendben elindította az online számlanyitást

Az online számlanyitásról, online hitelekről és a legújabb netes és mobilos banki termékekről is szó lesz a Portfolio november 15-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Most az OTP mindenféle kampány nélkül, szép csendben június 26-tól az oldalán elérhetővé tette az online számlanyitást.

Az országban harmadikként, 2017. december 14-étől a Takarék Csoport tette lehetővé ügyfeleinek a videóhívásos azonosítással kiegészített online számlanyitást, az első számlát tavaly karácsony előtt egy nappal, december 23-án ezen a módon és a szolgáltatást azóta is folyamatosan veszik igénybe a Takarék Csoport ügyfelei.

Az online számlanyitásról, online hitelekről és a legújabb netes és mobilos banki termékekről is szó lesz a Portfolio november 15-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A Fintechzone szúrta ki először, hogy az OTP Banknál már online is lehet videós ügyintézéssel folyószámlát nyitni. Ennek lehetőségét egy tavalyi MNB-rendelet teremtette meg Magyarországon, amely egyébként egy uniós szabályozás hazai implementációja.Korábban a Gránit Bank és az MKB Bank indult el az online számlanyitási szolgáltatásával, mindkét bank már a rendelet kihirdetésére készent állt a fejlesztéssel, a Takarék Csoport pedig tavaly decemberben készült el a saját megoldásával.Mint ígérik, az ügyfelek életéből kb. 15 percet vesz el a számlanyitáshoz tartozó azonosítási folyamat, a következő munkanaptól pedig már használható is a folyószámla, a hozzá tartozó bankkártyát pedig 15 napon belül küldik ki az új ügyfeleknek - írja a bank honlapján. Az ügyfelek minden hétköznap 8 és 20 óra között, valamint hétvégén 10 és 18 óra között igényelhetnek új folyószámlát úgy, hogy az online azonosítást is el tudják végezni azonnal.Cikkünk első verziójában nem szerepelt a Takarék Csoport, kiegészítésül az alábbiakat küldték el nekünk: