Ázsiában is elindul a Revolut

A prepaid kártyákkal foglalkozó Revolut 2019 első negyedévében tervezi elindítani szolgáltatását az ázsiai- és csendes-óceáni régióban, régiós központja Szingapúrban lesz. Ezen kívül Kanadában, Ausztráliában, az Egyesült Államokban és Új-Zélandon is terjeszkednének. Szó volt korábban arról is, hogy Magyarországon is teljes körben bevezetik a forintban még nem feltölthető szolgáltatásukat, erre azonban eddig még nem került sor:Az APAC-régióban körülbelül 50 000 ember előregisztrált eddig a Revolut szolgáltatására. A startup partnerségre lépett a japán Rakuten e-kereskedelmi céggel és Sompo biztosítóval, valamint a Toppan nyomtatással foglalkozó vállalattal is.A Revolutnak ma körülbelül 3,2 millió felhasználója van, ami kb. 60%-os növekedést jelent a június óta tapasztalt 2 milliós számhoz képest.