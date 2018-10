Banki partnerségre találhatott a Bitfinex, újra fizetni tud majd

A Bitfinex állítólag egy kirakatcéget is bevont az ügyletbe, melyen keresztül a banki kapcsolatait intézi. Hasonló módszerrel korábban az HSBC-vel való kapcsolattartás során is élt a kriptotőzsde, a brit-hongkongi pénzintézet viszont megszüntette a számlájukat, amint rájött a turpisságra.Szűk két hete kezdtek el pletykálni a Bitfinex fizetésképtelenségéről, mivel Puerto Rico-i partnerük, a Noble Bank International vevőt kezdett keresni és állítólag megszakadt a kapcsolatuk a kriptotőzsdével és a Tetherrel is. A Bitfinex azóta is tagadja, hogy ez megtörtént volna. Ennek ellenére október 11 óta nem lehet dollárban, euróban, jenben és fontban pénzt kivenni a platformról. Erről itt írtunk: