Bankkártyát vezet be a Transferwise

A startupokról is szó lesz a Portfolio Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A startupokról is szó lesz a Portfolio Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Egyre több startup nyomul a nemzetközi átutalások piacán, melynek része az olcsó, jellemzően banki kondícióknál kedvezőbb devizaváltás - az ilyen vállalatok általában azt kifogásolják, hogy a hagyományos pénzintézetek rejtett díjak tömkelegét építik be devizaárfolyamaikba. Míg a Transferwise elsősorban a nemzetközi átutalások területén alkotott nagyot, konkurense, a Revolut vagy a Monzo prepaid kártyákon keresztül való nemzetközi vásárlásokkal foglalkozik, megint más innovátorok pedig a blockchain-technológiával nyomnák le az átutalások költségeit.Tavaly májusban indította a Transferwise a határon átnyúló folyószámla-szolgáltatását, melyen más több mint 1 milliárd eurót tartanak nyílván, mától egy Mastercard-kártyát is kapnak hozzá az ügyfelek. A kártya 2-10 ezer fontos határig ingyen használható külföldön, a készpénzfelvétel pedig 200 foting ingyenes, utána 2%. A kártya első körben az Egyesült Királyságban és az EU-ban lesz elérhető (vagyis Magyarországon is), később (de a terveik szerint még idén) elérhetővé válik majd a szolgáltatás üzleti ügyfeleknek is.A Transferwise-zal kapcsolatos újdonságokról itt írtunk: