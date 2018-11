Bankolás a fotelből - Átírja a szabályokat az MNB

Folyamatban van a vonatkozó MNB-rendelet módosítása. Több körös szakmai egyeztetésen vagyunk túl a téma kapcsán érintett különböző szakmai szervezetekkel és piaci szereplőkkel. Jelenleg a módosítás tervezetre kapott észrevételek feldolgozása van folyamatban, így rövidesen elkészülhet a módosított rendelet új tervezete. Kollégáinkkal együtt azon dolgozunk, hogy az új rendelet akár néhány hónapon belül megjelenhessen. A módosítások során arra törekedtünk, hogy a korábbinál rugalmasabb, a kockázatarányosság elve alapján lépcsőzetesen egymásra épülő követelményrendszert határozzunk meg. Amennyiben egy szereplő megoldása mégsem fér be az új keretek közé, lehetősége lesz az MNB Regulatory Sandbox (magyarul Innovációs Pénzügyi Tesztkörnyezet) keretében bemutatni a megoldást és egyeztetni az MNB-vel annak megfelelőségéről.Természetesen tájékozódtunk más felügyeletek gyakorlatával és tapasztalataival kapcsolatban, illetve a piaci szereplők is mutattak be olyan megoldásokat, amik más országokban már működnek. Ugyanakkor nem szeretnék kiemelni egyetlen megoldást sem, ezért nem mondanék példát.Mostanra a létező szabályozási kereteken belül vannak gyakorlati tapasztalatok arról, hogy mi okozza a legtöbb problémát a napi működésben, illetve a technológiai megoldások terén. Ezért ezeket már figye-lembe tudjuk venni az új szabályozásnál és egyértelműen látjuk, hogy kell változtatni. Emellett szeretnénk lehetőséget adni az új technológiai megoldásoknak és támogatni a piaci szereplőket az innovatív megoldások kialakításában.Az MNB informatikai felügyeleti területe elsősorban a technológiákat látja, azonban bizonyos, hogy a szolgáltatások az online térben egyre jobb ügyfélélményt adnak, reményeink szerint "barátságosabbakká" válnak. Eközben a pénzügyi intézmények számára jelentős anyagi megtakarítást is jelenthet a távazonosítás lehetőségeinek kiszélesedése. Azt reméljük, hogy ezeket a megtakarításokat legalább részben visszaforgatják majd további technológiai fejlesztésekbe, illetve akár az ügyfeleknek.A hazai bankok jelentős része ma még kifejezetten régi monolitikus rendszereket használ, ami nem könnyíti meg a digitális bankolás, a PSD2 vagy az azonnali átutalások jelentette kihívásoknak történő megfelelést. Magyarországra még nem érkezett meg a fintech forradalom, egyelőre csak az előszelét érezzük, de ha a bankok nem kezdenek el sürgősen beruházni az alap IT-infrastruktúrájukba, akkor könnyen előfordulhat, hogy az ügyfelek átpártolnak a jövőben esetlegesen a piacra lépő gyorsabb, rugalmasabb szereplőkhöz.