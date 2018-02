Befektetőket keres a világ legnagyobb fintech cége

A hazai fintech szektor egyik legnagyobb éves eseményére kerül sor májusban, ne maradjon le! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A hazai fintech szektor egyik legnagyobb éves eseményére kerül sor májusban, ne maradjon le! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az Alibaba által egyharmad arányban tulajdonolt Ant Financial egy ilyen lépéssel közelebb kerülne a piac által igencsak várt elsődleges tőzsdei kibocsátáshoz (IPO) is, többek között azért, mert benchmarkot szolgáltatna a befektetők számára a társaság valós piaci értékének meghatározásához.A Reuters forrásai szerint a mostani tőkebevonást 80-100 milliárd dolláros cégértékkel kalkulálva indíthatja el a következő hónapokban a társaság, a tanácsadók kijelöléséről szóló tárgyalások már megkezdődtek.Az Ant nem kommentálta a fundraisingről szóló értesülést, és a hírügynökségi források is csak névtelenül beszéltek róla az ügy érzékenységére hivatkozva. Azt mindenesetre kiemelték, hogy valóbanEgyelőre nem tudni, mire használná a frissen bevont 5 milliárd dollárt a társaság, a tőkebevonás időzítése és pontos mérete pedig a befektetői étvágy függvénye. Utóbbit a többi kínai e-commerce és fintech cég tőkebevonási tervei is befolyásolhatják, így például a JD.com e-commerce vállalat legalább 2 milliárd dolláros és a Kuaishou nevű streaming startup közel 1 milliárd dolláros forrásbevonása.A világ legnagyobb fintech cégeként az Ant Financial. Saját befektetései között megtalálható a Paytm indiai mobilfizetési és e-commerce honlap, valamint a thai Ascend Money pénzügyi technológiai vállalat.Az Ant Financial közel egyharmad részben az Alibaba tulajdona,. Jelenlegi részvényesei között megtalálható több nagy állami intézmény is, mint a China Life Insurance vagy a China Post Group (a Postal Savings Bank of China tulajdonosa), és a China Development Bank egyik érdekeltsége is.