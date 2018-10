Beindult az MNB fintech motorja

A Portfolio november 15-ei Banking Technology konferenciáján Gabler Gergely (MNB) és biró Gabriella (MNB) is előadást tart hasonló témában. A teljes program és regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A Portfolio november 15-ei Banking Technology konferenciáján Gabler Gergely (MNB) és biró Gabriella (MNB) is előadást tart hasonló témában. A teljes program és regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által bő fél éve elindított Pénzügyi Innovációs Platformhoz (Innovation Hub)Ezek mintegy egyharmada esetében már jegybanki felügyeleti engedéllyel tevékenykedő, "klasszikus" pénzügyi intézmények, míg kétharmaduknál fintech vállalkozások kértek jegybanki iránymutatást a tervezett újításaikkal kapcsolatban felmerülő pénzügyi tárgyú jogi kérdések tisztázására.A pénzügyi, biztosítási és a tőkepiaci szektort egyaránt érintő új fintech kezdeményezések egyebek között az ügyfelekkel való hatékonyabb, egyszerűbb kapcsolattartásban, illetve a pénzügyi tranzakciókhoz kapcsolódó belső folyamatokban eredményezhetnek digitális fordulatot itthon - akár már a közeli jövőben.A közelmúlt fintech fejlesztéseire jó példa, hogy - az UniCredit Bank és az Alipay a napokban kötött megállapodásának köszönhetően - az eddigi mobilfizetési megoldások mellett a jövő évtől a világ egyik újabb vezető mobil- és online fizetési platformja válik elérhetővé Magyarországon az ide látogató kínai állampolgároknak.Az MNB 2018. március 20-án - a pénzügyi intézményeknél és a fintech cégeknél végzett felmérést követően - a közép-kelet-európai régióban elsőként indította el Innovation Hubját. Ez szabályozói támogató szerepén túl egyúttal(a fintech fejlesztésekhez kötődő, már kialakított szabályozói, felügyelési elvárások áttekinthető bemutatására),(a teljes fintech ökoszisztéma számára az információmegosztásra), illetve(a téma kapcsán aktív, tapasztalatokkal rendelkező külföldi társhatóságokkal való kapcsolatfelvételre) is szolgál.Utóbbi kapcsán az MNB az elmúlt hónapokban többek közt a francia, lengyel, litván és német pénzügyi felügyeleti hatóságokkal kezdte meg az egyeztetési folyamatot a fintech fejlesztések ösztönzésének nemzetközi szintű koordinálásáról.A fintech megoldások révén javítható a pénzügyi szektor költséghatékonysága és versenyképessége. Az innováción keresztül történő hatékonyságnövekedés pozitívan hathat a pénzügyi stabilitásra, az intézmények működésére, s a pénzügyi termékek, szolgáltatások felhasználói számára is előnyökkel járhatnak. Így érdemben támogathatja a fenntartható gazdasági felzárkózást is.A digitális pénzügyi fejlesztések ösztönzésének további lépése lehet egy Innovációs Pénzügyi Tesztkörnyezet (Regulatory Sandbox) kialakítása. Ennek keretei között az innovatív megoldással rendelkező intézmények meghatározott ideig és korlátozott számú ügyfelet kiszolgálva tudják tesztelni szolgáltatásaikat, konstrukcióikat úgy, hogy ezalatt időlegesen felmentést kapnak egyes szabályozói előírások teljesítése alól. A tesztidőszak lezárultával a versenyképes ötletek széles körű alkalmazásához természetesen továbbra is szükség lesz a jogszabályi és felügyelési elvárások teljesítésére.