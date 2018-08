Beszállna Buffett a legnagyobb indiai fintechcégbe, pont mielőtt az nagyot kaszál az államnak köszönhetően

A mobilfizetési rendszerekről is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

Beszállna India legnagyobb mobilfizetési cégébe, a Paytm-be Warren Buffett legendás befektető cégén, a Berkshire Hathawayen keresztül - értesült a CNN Buffett egy 25 milliárd rúpiás (kb. 360 millió dollár) részesedést szerezne a vállalatban, így a Paytm értékeltsége 10 milliárd dollárra nőne. A tranzakciót, melyet a Berkshire Hathaway egyelőre nem kommentált, várhatóan a héten jelentik majd be.Közben a Quartz arról ír, hogy a Paytm rárepülhet egy hatalmas állami adattárolási üzletre is. Narendra Modi kormánya ugyanis azt fontolgatja, hogy kötelezővé teszi, hogy az Indiában működő cégek indiai ügyfelekre vonatkozó adataikat az országban tárolják, a Paytm pedig alig egy hete indított egy közös felhőalapú adattárolási rendszert a kínai Alibabával.Most a legnagyobb adattárolással foglalkozó cégek Indiában a Microsoft és az Amazon, ha a kormány ötlete törvénnyé válik, ezeknek a vállalatoknak rengeteg munkája lesz azzal, hogy az új szabályoknak meg tudjanak felelni, míg a Paytm versenyelőnyből indul, ha már most megkezdi a megfelelő infrastruktúra kiépítését.Közben a Paytm összeállt a Google-lel, hogy 7-10%-os részesedést vásároljon a Future Retail nevű kereskedelmi vállalatból, ami egy nagy kereskedelmi konglomerátum, a Future Group részeként működik - számol be az Economic Times