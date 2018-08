Betiltották a világ egyik legnépszerűbb játékát Kínában

Alig egy hete indult el a japán Capcorn által fejlesztett videojáték, a Monster Hunter: World PC-s verziója, amivel hamar rekordot is döntött, és így az idén legjobban nyitó játék lett, az indulás utáni első hétvégén több, mint 300 ezren játszottak online a játékkal. A fejlesztő az első félévben mintegy 8,3 millió darabot adott el a játékból.A kínai médiaszabályozó hatóság azonban úgy ítélte meg, hogy a "játék tartalma nem felel meg a szabályozói előírásoknak", ezértA játékban különböző pályákon hatalmas szörnyekre vadásznak a játékosok, online módban közösen győznek le szörnyeket.Nem világos, hogy a játék tartalma miért lenne kirívó, a videojátékok világában ennél sokkal véresebb, ijesztőbb, félelmetesebb játékok is léteznek. A Financial Times úgy tudja, hogy a tiltást nem a felhasználók kezdeményezték,A Tencent egyébként 5 napon belül visszatéríti a játék árát azoknak, akik már megvették a játékot, ha augusztus 20-ig ezt kérvényezik. A Tencent a WeGame nevű platformján értékesítette elsősorban a játékot, amely a Valve Steamjéhez hasonló paltform. A Valve állítólag most egy kínai partnerrel tárgyal, hogy a Steam platformmal a kínai piacra lépjenek. A Tencent közel 4 százalékot esett a hírre.