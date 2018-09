Blockchaines átutalási rendszert épít az IBM a bankoknak

Hasonló témákról is szó lesz a Portfoli november 15-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

Az IBM Blockchain World Wire részlege egy olyan blockchaines rendszert fejlesztett, amely akár a SWIFT-nek is versenytársa lehet. Az IBM azt állítja, közel valós időben képes nemzetközi tranzakciókat klíringelni és elszámolni.Az IBM a hagyományos pénznemet kriptovalutára váltja, átutalja, majd a fogadó oldalon átváltja a címzett valutájára. Az IBM azt ígéri, hogy az októberi konferencián be is mutatják a megoldást, végre fognak hajtani egy tesztutalást.