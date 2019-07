Blockchainnel könnyítenék meg az adatmegosztást Dél-Koreában

A modern technológiai vívmányok gyakorlati alkalmazásai kiemelt figyelmet élveznek majd a Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencián. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

A konzorciumba a Samsung, az SK Telecom, a KT, az LG Uplus, a KEB Hana Bank, a Woori Bank és a koreai tőzsde IT-cége, a Koscom szálltak be.A hét vállalat egy olyan autentikációs szolgáltatást akar elindítani, melynek segítségével az ügyfelek jobban át tudják látni, hogy az intézmények milyen adatokat tárolnak róluk és az adatmegosztást is egyszerűbbé tennék. Például okostelefonjuk segítségével tárolni tudnak fontos információkat és beleegyezést tudnak adni ezek megosztására pénzintézetekkel, azok pedig autentikációs tokenek segítségével ellenőrizni tudják az adatok hitelességét.A szolgáltatást először diplomákon tesztelik majd; úgy működik majd, hogy az appba a kiállító intézmények egyszerre egy hitelesítő tokent is feltöltenek majd, ami elég lesz ahhoz, hogy igazolja a diploma létezését és ezt könnyen továbbítani tudják majd a hallgatók az egyetem felé.A dél-koreai vállalatok egyébként számos iparágon belül tesztelik a blockchaint, a Samsung például már kriptodeviza-tárcát is indított, míg a KT már most is használja biztonsági szolgáltatásainak támogatására a technológiát.