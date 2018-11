Blockchainre áll át az olajkereskedelem

A Vakt mögött a BP, a Shell és az Equinor oljavállalatok állnak, valamint az ABN Amro, az ING és a Société Générale pénzintézetek, illetve a Gunvor, Koch Supply & Trading, valamint a Mercuria kereskedőházak állnak.A Vakt segítségével a nyersanyag-kereskedelemben is megjelennének a blockchain-alapú okosszerződések, melyek felváltanák a papíralapú megállapodásokat, mellyel a kereskedés is átláthatóbbá és gyorsabbá válik.A rendszer november végén élesedik, először az Észak-tengertől származó olajszállítmányok piacán használnák. 2019-ben aktiválják majd az amerikai olajpiacokon is.