Blockchainrendszerre állnak át a koreai bankok

A projektet a Samsung SDS közösen futtatta a Korea Federation of Banksszel, a BankSign lényege, hogy több bank is kezelni tudjon különféle tranzakciókat egy ügyfélhez kötődően, melyeket elég, ha egy bank hitelesít. A hitelesítést jelszavakkal és biometrikus azonosítással is el lehet végezni.A BankSignon keresztül egy ügyfél három évre érvényes hitelesítési tanúsítványt szerezhet, jelenleg az ügyfélazonosítás évente történik meg, külön-külön minden banknál.A koreai bankszövetség (KFB) bankjai a BankSignnal 20 éves rendszereiket cserélik majd le.