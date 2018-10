Brazil startupba vásárolt be Warren Buffett cége

A Berkshrie Hathaway jellemzően blue chipekbe szokott fektetni, Todd Combs, a cég egyik portfóliómenedzsere viszont most két viszonylag fiatal fintechcégbe is bevásárolt: először az indiai Paytmbe, majd a StoneCóba. A Paytmről itt írtunk:A StoneCo részvényeire a múlt héten tett szert Buffett cége, a brazil vállalat IPO-ján vettek mintegy 300 millió dollárnyit belőle. Akár a Paytm, a Stone is gyakorlatilag uralja saját piacát és a felügyelet teljes jóváhagyásával, minden szükséges engedéllyel rendelkezik, ellentétben számtalan kisebb fintechcéggel, melyek még csak dolgoznak a különféle licencek megszerzésén.A Stone részvényei 30%-ot emelkedetek a kereskedés első két napjában, a Berkshire Hathaway még 24 dolláron szállt be a most 31,09 dolláros árfolyamon jegyezhető részvénybe.