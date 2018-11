Bruce Lee helyett szumósok a banki informatikai részlegek

Az üzlet azt várja az IT-tól, hogy Bruce Lee legyen, gyors legyen, nagyot üssön, de ehhez képest az IT-részleg egy szumó, aki a saját köréből tazstja ki az ide tévedőket, a saját területét védi, és ráadásul lassú

Mi egész életünkben digitalizáltunk, fogtunk manuális, papír alapú folyamatokat, és számítógépekkel elektronikussá tettük. Ami más most, az az, hogy az ügyfelek is a digitális térben járnak-kelnek. Amikor az ügyfelek a fő utcákon jártak, a bankok is oda mentek, amikor plázákba, akkor oda, de ma már a bankok is - az ügyfelekhez hasonlóan - a digitális térbe akarnak menni. A baj az, hogy a facebook, a youtube, a google és a többi online szereplő csábította az ügyfeleket a digitális térbe, nem a bankok. Ezért a bankok most keresik a helyüket itt, ezért is vagyunk ma itt ezen a konferencián - mondtaAz OTP-ben külön programban indult el a digitalizációra három évvel ezelőtt, de ennek soha nem lesz vége, nem lesz olyan pillanat, amikor azt mondhatjuk, befejeztük. Agilis projekteket évek óta indítunk, hogy miképpen lehet másképpen, hatékonyabban fejleszteni. Jelenleg is zajlik egy aglis átalakítás, egy nagyjából 500 fős átalakításról van szó, alkalmazottak kötöztetünk, hogy fizikailag is közel legyen egyméshoz az üzleti és az IT-terüet. A sikeresség egyik fontos eleme, hogy gyorsan válaszoljunk az ügyfelek igényeire, ezen tudunk így javítani - tette hozzáA digitalizációnak része lehet egy core rendszercsere, de egy új mobilapp is. Mindenki azt keresi, hogyan tud olyan megoldásokkal előállni, amikor már nem másol egy versenytárs megoldást, hanem valami újat tesz hozzá - mondta Fischer Bálint (Dorsum). A digitalizáció, például a robotizáció révén, a hatékonyságjavításban, a költségcsökkentésben is nagyon fontos. Attól, hogy az IT agilisan működik, a szervezet még nem lesz agilis. Ehhez a szervezetnek is fel kell nőnie, ezt a kultúrát kell felvenni. A Takarék Csoport is lépeseket tervez ebbe az irányba - tette hozzáA kerékpároknak eleinte fa kereke volt, és sokan kigúnyolták a gumiabroncsokat, mert az kidurranhat, és baj lehet ebből. A bizalom kiépülése ehhez hasonlóan egy tanulási folyamat. A digitalizációban az első lépés a bankkártyák megjelenése volt, ez volt az a momentum, ami segít megérteni a mostani trendeket. A mágneskártyáknak 40, az NFC-nek 2,5 év kellett. Kezdetben az online vásárlások kapcsán is sokan a visszaélésektől féltek, ma már enélkül elképzelhetetlen az élet, és ehhez a gyorsasághoz hozzá kell szokni - mondtaszerint a mostani érában az a nagyon m,ás, hogy a technológia visszafordíthatatlan szerepet kapott az üzleti életben. A technológia nem kiszolgáló, hanem trendet teremt, megmondja, az üzlet merre tud továbblépni. Magyarország teljes éves GDP-jének többszörösét bigtech cégek pár tízezer emberrel, vagyis egy ország lakosságának töredékével tudják bevételben produkálni. Ezektől a cégektől igenis kell tanulni, eszközöket, példákat, folyamatokat kell átvenni tőlük.- tette hozzá Alföldi Ferenc (Budapest Bank).