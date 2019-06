Brutális ütemben terjeszkedik az AliPay Európában

Ezzel a témával is foglalkozunk november 14-ei Banking Technologies konferenciánkon. Az első 20 regisztráció extra kedvezménnyel érhető el. Save the date! ÁTTEKINTÉS

Az AliPay május óta elérhető az UniCredittel kötött partnerség révén Magyarországon is, vagyis a kínai turisták az elfogadóhelyeken az AliPay digitális tárcájukkal is fizethetnek. Jelenleg több tízezer kereskedő fogad el alipayes fizetést Európában, több mint 3-szor annyi, mint egy évvel korábban.Az alternatív fizetési móddal a kínai turistákat célozzák, egyelőre európai felhasználók számára még nem elérhető. A megoldás úgy működik, hogy a vásárlási összeg beírása után a bankkártya-terminálon megjelenik egy QR kód, ezt az AliPay mobiltelefon applikációval beolvassa, elvégzi az ügyfélazonosítást és a jóváhagyást, majd megtörténik a fizetés.Az Ant Financial az Alibaba nevű kínai e-kereskedelmi cég fizetési rendszerét, az Alipayt üzemelteti. 2014-ben (az Alibaba tőzsdei bevezetése előtt) vált le anyacégéről, majd vette fel az Ant Financial nevet. Az Alibaba jelenleg kb. 33%-os tulajdonrésszel rendelkezik most a cégben. Az Ant Financial 2013-ban vette el a PayPaltól a világ legnagyobb mobilfizetési cégének járó címet.