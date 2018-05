Digitális háborút robbantottak ki a bankok ellen: egy magyar cég mentheti meg őket

Bodnár Béla a banki értékesítésről tart előadást május 15-ei konferenciánkon. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

Ennek ellenére az értékesítés zöme mégis még mindig a fiókokban zajlik, és ha ezzel nem kezdenek valamit, könnyen versenyhátrányba kerülhetnek a bankok.

Rengeteg konferenciára járunk a világban, atengerentúlon, hogy onnan hozzunk haza tudást, néztük, hogy merre megy a piac, kitekintettünk más iparágakba, és azt láttuk, hogy egyszerűen nem történt meg az áttörés a bankoknál: nem tudnak eladni az elektronikus csatornákon. Erről beszélnek 10 éve, de nem kapsz egy normális ajánlatot. Mindeközben a Google vagy a Facebook valós időben kitalálja, hogy mire van szükséged, hová akarsz utazni. Egyre több tech óriás indít pénzügyi szolgálatásokat, amivel néhány éven belül letarolhatják a piacot, ha a bankok nem készülnek fel az új világra

WUP A WUP gyökerei az IND Grouphoz vezetnek vissza: a céget megalapító Bodnár Béla hosszú ideig az IND Group, illetve a Misys kötelékében dolgozott számos hazai és nemzetközi pénzügyi-informatikai projekten, csakúgy, mint a nem sokkal később csatlakozott Kolozsvári Eszter értékesítési igazgató. 2014 októberben 20 fős csapattal indult el a WUP, mára a cég több mint 100 alkalmazottal, Európa-szerte 4 irodával rendelkezik, és egy digitális banki értékesítési szoftvert, továbbá mobilbanki keretrendszert fejleszt.

A tét óriási, és számszerűsíteni is lehet. A támadók a legvonzóbb banki tevékenységet, az értékesítést vették célba. A termékkihelyezés, az értékesítés termeli meg ugyanis a bankok globális nyereségének nagyjából 65 százalékát, azaz több mint hétszázmilliárd dollárt. A zsákmány pedig tovább hízhat, a becslések szerint a mobilon, tableten vagy PC-n bankoló ügyfelek száma 53 százalékkal emelkedve elérheti a hárommilliárdot 2021-re. Számos európai és tengerentúli piacon is többségbe kerültek mára azok az ügyfelek, akik szívesen nyitnának például bankszámlát digitális csatornákon keresztül

Egyre kevesebbet járunk bankfiókba és egyre többet bankolunk a neten és mobilon. Sőt, vannak olyan magyar bankok, ahol már többet használják az ügyfelek a mobilbankjukat, mint a netbankjukat.- mondja beszélgetésünk elején Bodnár Béla, a WUP ügyvezető igazgatója.A bankok például a kártyás adatokból, az átutalási információkból és a mobilbanki helyadatokból ugyanúgy tudják, hogy egy ügyfél mikor, hol és mit csinál, de sokszor nem tudják, hogy ezt hogyan válthatják át pénzre, és tartanak is attól, hogy az ügyfeleik elégedetlenek lesznek, ha ajánlatokkal bombázzák őket.A 2014 októberében alapított, főleg ex-IND-sekből létrejött WUP egy teljesen új alapokra épített eszközt fejlesztett a bankoknak, ami megmondja, milyen élethelyzetben van egy ügyfél, és képes egy erre megfelelő, valós időben küldött releváns ajánlatot küldeni az ügyfél mobiltelefonjára. A bank úgy célozhatja meg az ügyfelét egy termékkel gyakorlatilag bármilyen üzenettel, hogy az nem frusztrációként éli meg az ajánlatot, hanem feature-ként tekint rá.- teszi hozzá Bodnár Béla.A Sales.up névre keresztelt, a banki architektúrába épülő rendszerben előre meghatározott belépési pontokat, "insight"-okat határoznak meg, amelyek képesek hatalmas adatbázisok újraelemzése nélkül megmondani, hogy egy ügyfél éppen házat vesz vagy éppen megbetegedett, esetleg külföldi útra készül, majd az adott élethelyzetre célzott ajánlatot vagy interakciót kezdeményezhet a bank.A rendszer ráadásul nem csak tranzakciós adatokat elem, de másmilyen adatforrásokból - így például a mobiltelefon helyzetéből, a telefonon lévő képekből vagy akár időjárási adatokból - is képes pontos képet alkotni a felhasználóról, természetesen csakis annak beleegyezésével.

Bodnár Béla, a WUP ügyvezető igazgatója

Például lefoglalsz egy hosszú hétvégét Rómában a kártyáddal, innentől kezdve a bankod tudja, hogy ide készülsz. Amikor mész ki a reptérre, és azt látja a bank, hogy még nincs utasbiztosításod, akkor küldnek egy ajánlatot push üzenetben vagy sms-ben. Fontos az időzítés: akkor kell megkapnod az ajánlatot, amikor kint vagy a reptéren. Így jóval nagyobb a valószínűsége, hogy megkötsz egy ilyen biztosítást

- magyarázza Bodnár Béla.Nem kizárólag értékesítési célja lehet egy ilyen interakciónak: a lényeg, hogy az ügyfél úgy érezze, a bankja figyel rá, releváns információkkal látja el, és nem árasztja el feleslegesen és túl sűrűn ajánlatokkal. Például ha a bank tudja, hogy egy ügyfél hosszú hétvégéken sokat vásárol, és ilyenkor magasabbra állítja a kártyás limitjét, akkor küld egy üzenetet, hogy ezt megtegye-e az ügyfél helyett. Vagy ha valamiért nem fogadják el a bankkártyáját, nem tud pénzt felvenni róla, az előre paraméterezett insight ezt érzékeli, és elküldi push üzenetben az ügyfélnek, hogy mi az oka ennek.Nagyon sok iparágban elmosódnak a szektorok közötti határok: az Amazon biztosítással, a Facebook fizetésekkel a Google önvezető autókkal foglalkozik. A bankszektor ugyanígy nyithat a többi iparág - például a kereskedelem - felé, ehhez viszont partnerekre van szükségük. A bankok hozzáállása ehhez nagyon sokat változott az elmúlt 1-2 évben: míg korábban a nyitástól teljesen elzárkóztak, sokan már keresik ezeket a lehetőségeket.

Kolozsvári Eszter, a WUP értékesítési igazgatója.

Itt olyan egyszerű belépési pontokra kell gondolni, mint például egy születésnap. ha a bank az adatokból tudja, hogy gyakran vásárolsz vegán éttermekben, akkor könnyen adhat születésnapodra egy 5 százalékos kedvezményt valamelyik vegán éttermi patnerénél

Büszkék vagyunk arra, hogy a csapatunk legnagyobb része már az alapítása óta velünk van, és mint élete főművére tekint a rendszerre. Az utóbbi időben ezt a csapatot olyan data scientistekkel bővítettük, akik az AI és a machine learning területen rendelkeznek tapasztalattal. Paradigmaváltás zajlik a világban, az elmúlt években minden a big datáról szólt, de meggyőződésem, hogy a jövő a smart datáról szól majd. Ez azt jelenti, hogy nem 10 milliós ügyfélbázison kell algoritmusokat futtatni, hanem nagyon pici mikroszegmenseket kell képezni és szinte személyre szabott ajánlatokat kell adni.

Életképek a WUP irodájából (galéria, 11 kép)

- mondta lapunknak a WUP értékesítési igazgatója, Kolozsvári Eszter.A rendszert a WUP szolgáltatásként (software as a service-ként) szeretné a hosszabb távon értékesíteni, aminek a lényege, hogy a bankok a rendszerhasználatért ugyan kifizetnek egy összeget, de ezen felül insightokra fizetnek elő. Például egy kampány idejére előfizetnek hitelkártya insightokra, lefuttatják először teszt jelleggel, megnézik a konverziós rátákat, és ha bevált, akkor előfizetnek rá. Ennek előfeltétele, hogy a rendszer felhőből fusson, és a rendszer képes is erre.Azt, hogy a banki digitális értékesítésben mennyire keresett ez a fajta új megközelítés jól mutatja az is, hogy a W.UP a közelmúltban a legnagyobb európai fintech demó rendezvényen, a FinovateEurope-on Best of Show díjat kapott előadásával, amelyben a cég egyik első ügyfeleként Hetényi Márk, az MKB Bank vezérigazgató-helyettese is fellépett a W.UP-pal közösen.A rendszer egyébként kompatibilis a hamarosan élesedő uniós általános adatvédelmi rendelettel, avagyis meg tudja mondani felhasználói szinten, hogy milyen adatokat gyűjtenek róla, ezeket mire használják, és ha kell, akkor egy gombnyomással törölni is lehet az összes adatot.A WUPnál a további fejlődési lehetőségeket keresve felállítottak egy innovációs részleget is, ahova a cég bármelyik részlegétől jöhetnek az újító gondolatok. Itt már elkezdtek dolgozni öntanuló algoritmusok fejlesztésén is, így az új isightok kialakítását, a meglévők javítását gépi tanulással is lehetne támogatni.