Dollármilliókat kaszálnak tippelgetéssel: újfajta lenyúlás ütötte fel a fejét

Az ethereum-tranzakciók hitelesítéséhez úgynevezett "privát kulcsokat" használnak, ezek úgynevezett "nyilvános kulcsokhoz" társulnak, melyek a kriptoeszközök helyét jelölik az ethereum-blockchainen. Vagyis a kettő birtokában bárki hozzáférhet más felhasználók ETH-jaihoz, a privát kulcsok viszont olyannyira komplexek, hogy ezek kitalálása szinte lehetetlen; ez egy véletlen szám 1 és 2^256-1 között.Jellemzően az ethereumtárcák a lehető legkomplexebb, véletlenszerű számsort adják meg privát kulcsnak, de előfordul, hogy lehetőséget adnak a felhasználónak, hogy ő maga válasszon hitelesítő számsort, a tapasztalatlan ügyfelek pedig néha nagyon egyszerűen megjegyezhető - és kitalálható - értékeket adnak meg.Bednarek ismerteti, hogy ő maga is képes volt hozzáférni egy címhez, melynek privát kulcsa "1" volt, viszont erről már rég leemelte a pénzt valaki, akinek jóval korábban eszébe jutott az ötlet. A szakember kollégáival később 34 milliárd blockchaincímet vizsgált meg, ebből 732 könnyedén feltörhetőnek bizonyult. Azonosítottak több "blockchainbanditát" is, akik a kulcsok kitalálásának segítségével loptak ethereumot, közülük az egyik vélhetően 7,7 millió dollárnyi, míg a másik 50 millió dollárnyi ETH-t tulajdonított el.Bednarek egyébként néhány gyengén védett címre kísérletképpen pénzt is töltött, a másodperc töredéke alatt ellopták belőle az összeget. A tolvajok vélhetően előre legyártott kulcsokat figyelnek egy algoritmus segítségével, amely embertelen gyorsasággal képes reagálni.A szakember és csapata azt nem tudják kitalálni, hogy ki lehet a "blockchainbandita," ő arra tippel, hogy a tolvajszoftver kifejlesztéséhez és üzemeltetéséhez jelentős erőforrások kellenek, így akár állami szereplők is szóba jöhetnek."Nem lennék meglepve, ha állami szereplő csinálná, például Észak-Korea. Persze ez csak spekuláció" - mondta Bednarek a Wirednek.